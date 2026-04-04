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Глава МИД ФРГ Вадефуль выступил за отмену принципа единогласия в ЕС

04 апреля 2026 15:09
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Глава МИД ФРГ Вадефуль выступил за отмену принципа единогласия в ЕС-0

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о необходимости отмены принципа единогласия при принятии решений в ЕС, пишет ТАСС.

Вадефуль придерживается мнения о введении в ЕС «системы квалифицированного большинства». По его словам, работа в направлении оказания помощи Киеву и принятия санкций против Москвы указывает, что такой формат полезен.

Будапешт на регулярной основе блокирует передачу финансовой помощи Киеву и введение санкционных ограничений против Москвы.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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