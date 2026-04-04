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Орбан: Венгрия и Словакия намерены добиваться отмены санкций против российского топлива

04 апреля 2026 14:52
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Орбан: Венгрия и Словакия намерены добиваться отмены санкций против российского топлива-0

Будапешт и Братислава требуют от Евросоюза отменить запрет на импорт энергоресурсов из РФ, пишет РИА Новости.

По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана ЕС грозит энергетический кризис. Венгрия и Словакия убеждены в необходимости срочно предпринимать действия, которые позволят странам объединения миновать дефицит сырья и топлива, а также рост стоимости всех видом энергоносителей.

Брюсселю, как указывает Орбан, нужно «заставить Зеленского немедленно открыть нефтепровод «Дружба».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Виктор Орбан

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