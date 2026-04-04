Будапешт и Братислава требуют от Евросоюза отменить запрет на импорт энергоресурсов из РФ, пишет РИА Новости.
По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана ЕС грозит энергетический кризис. Венгрия и Словакия убеждены в необходимости срочно предпринимать действия, которые позволят странам объединения миновать дефицит сырья и топлива, а также рост стоимости всех видом энергоносителей.
Брюсселю, как указывает Орбан, нужно «заставить Зеленского немедленно открыть нефтепровод «Дружба».
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