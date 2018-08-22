Где купить экзотических животных в Беларуси и как их содержать?

Новости Беларуси. О приобретении и условиях содержания экзотических питомцев рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

«В Минске – игуаны и змеи, в деревнях – павлины и фазаны»: каких экзотических животных заводят белорусы

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

С информацией по поводу требований и норм к условиям содержания вы можете ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов.

По поводу приобретения.

Я бы рекомендовала приобретать этих животных в зоологических парках, у проверенных разводчиков. С информацией относительно питомников, где содержатся такие животные, вы тоже можете ознакомиться на сайте Минприроды. Всегда, когда приобретаете экзотическое животное, проверяйте наличие его регистрации у предыдущего владельца. Потому что, в противном случае, в соответствии с законом о животном мире, такие сделки будут недействительными считаться. Правильный подход и требования ко всем документам в отношении этого животного способствует тому, что те же нелегалы уже понимают, что не так просто продать какой-то вид, требуются какие-то специальные разрешения. И вы будете точно знать, что животное здорово, что оно законно. Ответственно подходите к этому вопросу.

Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?