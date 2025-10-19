Чего не хватает искусственному интеллекту? Мнение дипломата
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Умение анализировать откуда у вас? Вы же говорите, что вы гуманитарий.
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Логика – это что? Точная наука?
Александр Осенко:
Да. Я считаю, что да.
Андрей Савиных:
Тут можно поспорить. Второй момент. А как можно назвать ситуацию, когда вы должны ориентироваться в неполных данных, которые можно трактовать по-разному? Это точная наука?
Александр Осенко:
Есть такое понятие случайной величины.
Андрей Савиных:
Нет, не совсем.
Александр Осенко:
Или больше говорите про интуицию?
Андрей Савиных:
Нет. Существуют, конечно, определенные законы, но они базируются все-таки на понимании каких-то причинно-следственных связей, которые для меня не являются математикой.
Александр Осенко:
Мне это сложно понять, потому что я математик, поэтому я считаю, вот реально считаю, все в этом мире можно засунуть в алгоритмы.
Андрей Савиных:
Согласен.
Александр Осенко:
Этому пример – искусственный интеллект. Не хватает только эмоций.
Андрей Савиных:
Не согласен.
Александр Осенко:
А все остальное – это алгоритмы.
Андрей Савиных:
Нет, искусственный интеллект – это алгоритм. В нем не хватает того, что есть у каждого из нас в голове. Дело все в том, что никто из нас до сих пор полностью не понимает, и наука в том числе, что такое сознание. Речь нематериальная. Но в сознании человека из какой-то неполной информации вдруг возникает либо новое знание, либо какая-то идея, которая раньше не существовала. То есть возникает информация нового качества. А искусственный интеллект, любой самый мощный, этого сделать не может. Искусственный интеллект кем создан? Человеком. Значит, по идее, рамки человеческого мозга превзойти он не сможет, потому что он есть творение человеческого разума.
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