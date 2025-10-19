Чего не хватает искусственному интеллекту? Мнение дипломата

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Умение анализировать откуда у вас? Вы же говорите, что вы гуманитарий.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Логика – это что? Точная наука? Александр Осенко:

Да. Я считаю, что да. Андрей Савиных:

Тут можно поспорить. Второй момент. А как можно назвать ситуацию, когда вы должны ориентироваться в неполных данных, которые можно трактовать по-разному? Это точная наука? Александр Осенко:

Есть такое понятие случайной величины. Андрей Савиных:

Нет, не совсем. Александр Осенко:

Или больше говорите про интуицию? Андрей Савиных:

Нет. Существуют, конечно, определенные законы, но они базируются все-таки на понимании каких-то причинно-следственных связей, которые для меня не являются математикой.