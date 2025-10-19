Савиных: если касаться чего-то глубинного, то разницы между исламом и православием почти нет

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Вы знаете, это сложнее, чем славянская цивилизация. Это территория, на которой жили сотни этносов, сотни племен и которая сумела через общую жизнь сформулировать, во-первых, единую систему ценностей, которая присуща всем народам, которые живут на этой территории, определенную картину, что такое достойно, что такое недостойно, определенные правила жизни. Мне кажется, это и формирует цивилизацию.

Конечно, на это надо положить еще и в определенном смысле религию. Их может быть несколько, но в любом случае это те религии, которые взаимодействуют друг с другом и, скажем так, несут общее этическое начало. С моей точки зрения, православие и ислам, я работал послом в Турции, и мы очень много разговаривали с религиозными турками. Я практически могу сказать, существует разница на уровне традиций, обычаев и каких-то исторических особенностей. Но если вы касаетесь чего-то глубинного и ценностного, то разницы почти нет.

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