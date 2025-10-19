Савиных назвал дату рождения многополярного мира – 24 февраля 2022 года

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: К чему мы с вами идем? Ваш прогноз на ближайшие 10 лет.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Я не против глобализации. Более того, я даже думаю, что человечество рано или поздно должно объединиться. Но оно может объединиться только на основе каких-то общих представлений и о будущем, и о том, что хорошо и что такое плохо.

Александр Осенко:

Либо как в эпических фильмах: прилетят инопланетяне, и все человечество, как говорится, возьмется за руки.

Андрей Савиных:

Если вдруг появился бы еще второй вид, человек – один вид только на планете, поэтому у него и существуют внутренние противоречия. Если бы появился один или еще больше видов, то есть появились бы инопланетяне, вот тогда, можно сказать с уверенностью – человечество стало бы единым.

Александр Осенко:

Мы придем к многополярному миру? Как вы на это смотрите?

Андрей Савиных:

Мы уже двинулись в этом направлении. Мало кто сейчас вспоминает, но четыре года назад на Давосском форуме была озвучена концепция инклюзивного капитализма Клаусом Швабом, если вы помните.

Александр Осенко:

Слышал я об этом. И опять-таки в интервью с Маратом Сергеевичем вы это очень хорошо обсудили.

Андрей Савиных:

Да. И две страны мира только однозначно сказали нет. Россия и Китай. Я даже более того могу сказать. Не знаю, корректно это или некорректно, но я думаю, что это будет интересно вашим слушателям. Через 10 лет историки назовут точную дату рождения многополярного мира. Через 10 лет это станет всем очевидным. Я имею в виду точную дату рождения. И знаете, какое это будет число? 24 февраля 2022 года. Начало СВО. Поживем – увидим.

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