Почему День народного единства – это про современное объединение народа? Ответил Сергей Клишевич
Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о новом празднике – Дне народного единства. Ну, как новом. Уже второй год подряд мы его отмечаем. Например, в прошлом году было проведено социологическое исследование. Что это за исследование было? Я понимаю, что по горячим следам проводили – только отпраздновали. Будет ли сейчас опрос людей, как они воспринимают этот праздник через год?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Институт традиционно проводит исследования, в фокусе внимания которых отношение белорусов к тем или иным событиям нашего прошлого. Безусловно, такое событие, как День народного единства, – одна из важнейших дат. Здесь мы видим то, как какое-то время назад люди оценили роль этого праздника в своей современной жизни. Но здесь важно не только это понимание, представление. Отсюда вытекает ряд не менее важных аспектов. Историки по-прежнему стремятся к тому, чтобы донести до нас и обосновать значение, подоплеку, предпосылки этого праздника. В системе образования преподаватели из средней и высшей школ пытаются это знание трансформировать в тот формат восприятия, который позволит согласиться с этими идеями. Но и большую роль здесь играют представители СМИ, которые такое знание популяризируют. На сегодня мы по-прежнему мониторим эти события. Немножко анонсирую. Когда меня в следующий раз пригласят в эту студию, я расскажу, как сейчас белорусы воспринимают этот праздник в динамике, потому что самое важное – это как меняется наше знание. Вещь консервативная, но если в формировании нашего сознания участвуют такие по-хорошему апонтанные люди, то процесс трансформации такого знания будет идти быстрее, а это принципиально важно.
Алена Сырова, СТВ:
Судя по результатам прошлого года, большинство считает, что этот праздник – день объединения белорусов. Может быть, мы, делая ставку на историческую подоплеку этого праздника, несколько несовременны? У людей запрос после 2020 года на объединение.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Праздник этот должен стать идеей объединения. Конечно, краеугольный камень – это конкретное историческое событие (17 сентября). Кстати, тогда тоже объединились и коммунисты, которые во главе борьбы стояли, и либералы, и консерваторы, и национальные наши силы – все объединились, чтобы объединить наши народы, и боролись единым кулаком. Это то, к чему мы сейчас идем, когда в том числе и разрабатывается законопроект о гражданском обществе, когда все силы (и либералы, и коммунисты, все те, кто готов работать на страну) объединятся и будут национальные идеи двигать вперед. Поэтому этот праздник должен стать символом единения. И единения в борьбе с фашизмом в ВОВ, и когда наш народ объединился, восстанавливая страну после войны, и когда наш народ объединился в 1994 году, выбирая первого Президента, и в 2020 году, когда мы где-то какие-то вопросы упустили. Если бы не было единства в определенных кругах, не было бы и победы. И сегодня мы тоже объединяемся. Да, процесс тяжелый. Цифры об этом тоже говорят, что нам работать еще очень много. И говорить, что мы сегодня все едины, – себя обманывать. Не стоит этого делать. Работы очень много. Поэтому праздник должен стать праздником, идея которого объединяет всех, в том числе и на бытовых вещах, которые касаются каждого белоруса. Таких как субботники, которые мы тоже проводим, эта идея тоже объединяет сегодня белорусов, молодежь можно объединить на тех же авто- и велопробежках. Это тоже тема единства. Конечно, краеугольный камень – это 17 сентября, когда объединились Западная и Восточная Беларусь. Но все-таки шире надо смотреть на эту дату и преломлять ее к другим историческим событиям и к нашей повседневности.
Читайте также:
«Это была политика этноцида». Ректор института НАН высказался о Западной Беларуси 1939-го
Концлагерь в Берёзе-Картузской создавали по примеру Дахау. Почему поляки не любят говорить про это место?
Нужно ли в Минске называть улицу в честь 17 сентября? Мнение городского чиновника