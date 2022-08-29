Почему День народного единства – это про современное объединение народа? Ответил Сергей Клишевич

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о новом празднике – Дне народного единства. Ну, как новом. Уже второй год подряд мы его отмечаем. Например, в прошлом году было проведено социологическое исследование. Что это за исследование было? Я понимаю, что по горячим следам проводили – только отпраздновали. Будет ли сейчас опрос людей, как они воспринимают этот праздник через год?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Институт традиционно проводит исследования, в фокусе внимания которых отношение белорусов к тем или иным событиям нашего прошлого. Безусловно, такое событие, как День народного единства, – одна из важнейших дат. Здесь мы видим то, как какое-то время назад люди оценили роль этого праздника в своей современной жизни. Но здесь важно не только это понимание, представление. Отсюда вытекает ряд не менее важных аспектов. Историки по-прежнему стремятся к тому, чтобы донести до нас и обосновать значение, подоплеку, предпосылки этого праздника. В системе образования преподаватели из средней и высшей школ пытаются это знание трансформировать в тот формат восприятия, который позволит согласиться с этими идеями. Но и большую роль здесь играют представители СМИ, которые такое знание популяризируют. На сегодня мы по-прежнему мониторим эти события. Немножко анонсирую. Когда меня в следующий раз пригласят в эту студию, я расскажу, как сейчас белорусы воспринимают этот праздник в динамике, потому что самое важное – это как меняется наше знание. Вещь консервативная, но если в формировании нашего сознания участвуют такие по-хорошему апонтанные люди, то процесс трансформации такого знания будет идти быстрее, а это принципиально важно.

Алена Сырова, СТВ:

Судя по результатам прошлого года, большинство считает, что этот праздник – день объединения белорусов. Может быть, мы, делая ставку на историческую подоплеку этого праздника, несколько несовременны? У людей запрос после 2020 года на объединение.