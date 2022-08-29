Концлагерь в Берёзе-Картузской создавали по примеру Дахау. Почему поляки не любят говорить про это место?

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу» .

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Еще несколько фактов в подтверждение тому, что Игорь говорил. Он говорил про осадников. Это абсолютно официальные данные того периода. За осадником числилось в среднем 185 гектаров земли. За крестьянином Западной Беларуси – 3 гектара. По школам. В 1920 году их было 514, в 1923-м осталось всего лишь 32. Игорь сказал про общественных деятелей. А откуда им было появиться? Поляки теперь не любят говорить про Березу-Картузскую, про концентрационный лагерь, а ведь через него прошли порядка 10 тысяч лучших из лучших наших представителей Западной Беларуси.