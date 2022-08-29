Нужно ли в Минске называть улицу в честь 17 сентября? Мнение городского чиновника

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Минск – это центр Беларуси. Понятное дело, что столица, которая должна воспринимать все праздники: восточные, западные. Есть ли какое-то переосмысление на уровне местных властей того, что мы праздновали год назад и того, к чему пришли сейчас? Именно в 2022 году.

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района города Минска:

Я однозначно хочу сказать, что эта тема только открывается для населения, для страны. Мы так много о ней не говорили. Сегодня та форма работы, которую ведет местная власть, идеология с населением, трудовыми коллективами. Те самые диалоговые площадки. Очень удачная форма выхода к людям и донесения до них в том числе исторической правды. То, как мы сегодня работаем по теме геноцида белорусского народа, мне кажется, мы недорабатываем именно по 17 сентября. Кирилл Казаков:

Но впереди дата, поэтому есть повод.

Людмила Филиппович:

Впереди да, но все равно ее нужно охватить более комплексно. И в этом году мы уже больше внимания этому уделяем. В прошлом году это было только приоткрыто. Этот год дает нам возможность уделить этой дате больше внимания. Назвать это праздником или памятной датой – сложно сказать. Мне кажется, чтобы это стало праздником для каждого из нас, это надо пережить. Кирилл Казаков:

Ваше мнение как городского чиновника, столичного. Я уже обмолвился, что на западе Беларуси в каждом городе есть топонимическое название – площадь или улица 17 сентября. Может, в Минске не хватает? Может быть, нужно каким-то образом это в Минске организовать? В любом случае ежедневное употребление названия «17 сентября» заставляет даже школьника лишний раз открыть учебник.