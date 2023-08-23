Почему бойцы «Азова» приезжают лечиться в Израиль и кто оттуда никогда уже не вернётся? Большое расследование

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим страдания беглых белорусов и прочих змагаров, философию победы и отвагу на фронтах СВО. В гостях публицист Юрий Терех и журналист, писатель Олег Лурье. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы провели большое расследование, есть такой блогер Маргарита Левин, о том, как нацисты из «Азова» со свастиками оказываются в больницах, им оформляют фальшивое израильское гражданство. Вот это постил Владимир Соловьев, например. Расскажите подробнее об этой истории.

Олег Лурье, журналист, писатель:

Израильский блогер, YouTube-блогер Маргарита Левин провела совершенно жесткое расследование и обнаружила удивительные вещи. Например, совершенно странным образом еще с 2014 года, когда Майдан был, когда был переворот, оттуда поступали как участники Майдана, так и те люди, которые просто там присутствовали и были ранены. Причем поступали они в израильские больницы через Красный Крест. И самое интересное, поступали туда, в израильские больницы… Приведу пример, два вида людей. Это, кстати, вот расследование, интересно, советую посмотреть его на YouTube. Маргарита Левин «Мысли вслух Израиль». Свидетели рассказывали, что привозили две категории людей. Привозили легкораненых, легко, то есть непонятно, зачем их везли в Израиль, то есть привозили легкораненых, у которых потом находились израильские родственники, якобы они становились гражданами Израиля. Это одно. Но и привозили не средних больных, привозили либо легкобольных, либо очень тяжело, то есть смертельно больных, которые неизлечимы ни в Израиле, ни где бы там ни было, то есть умирающие. И куда-то исчезали потом тела этих умирающих. И вот возникает вопрос: не были ли это так называемые живые контейнеры для транспортировки органов, исчезавшие? Вот об этом расследование.