«Всё благодаря труду населения». Почётный железнодорожник Беларуси рассказал, как развивался Жлобин

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – почетный железнодорожник Беларуси Анатолий Чайковский.

Анатолий Чайковский, почетный железнодорожник Беларуси:

Так сложился мой жизненный путь, что я, уроженец города Калинковичи Гомельской области, родился и вырос, провел школьные годы в этом прекрасном городе. После окончания школы поступил в Белорусский институт транспорта, который успешно закончил в 1980 году по специальности «Вагоностроение, вагонное хозяйство». Как молодой специалист уехал по распределению на Горьковскую железную дорогу бывшего СССР. Приходилось работать на должностях инженера-технолога, старшего инженера технического дела, главного инженера, учился, как работать с людьми как руководитель. Тянуло на малую родину, тянуло к родителям, которые еще тогда были живы. И жены, и мои родители. Хотелось помочь, как-то быть больше с родственниками, родная земля есть родная земля. Россия-то хорошо, конечно, хорошие там люди, приветливые, но Беларусь для меня является моей малой родиной, моим авторитетом среди республик бывшего СССР. Чайковский Анатолий Николаевич, почетный железнодорожник, отличник Белорусской железной дороги. Долгие годы руководил Жлобинским вагонным депо. Под его началом предприятие оснастилось современным технологическим оборудованием, передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами. Этот багаж позволяет по сей день качественно ремонтировать подвижной состав, отправлять поезда в рейс, на высоком уровне обеспечивать безопасность движения.

Анатолий Чайковский:

Жители нашей республики, конечно же, пользуются железнодорожным транспортом. Услуги железной дороги по перевозке пассажиров являются приоритетным направлением в работе БЖД. Всех поражает уют, комфорт в наших белорусских пассажирских вагонах. Это стук колес, можно посмотреть на природу, сервис на высоком уровне. Все это как-то привлекает местное население и население республики к пользованию услугами именно железнодорожным транспортом. Меня как специалиста по вагонному хозяйству, конечно, постоянно привлекает подвижной состав, постоянно обращаю внимание, стоя возле грузового поезда, что-то родное, потому что все-таки и начало своей трудовой деятельности было связано именно с вагоном. И дальнейшая судьба, и производственная жизнь тоже были постоянно в работе с вагоном, его ремонте, его обслуживании. Что хочу сказать сегодня о прекрасном Жлобине? Это третий город по величине в Гомельской области после Гомеля и Мозыря с населением более 74 тысяч жителей, прекраснейший город, промышленный центр. Дело в том, что его промышленное направление связано с его удачным географическим положением. Город расположен на берегу Днепра, очень развита инфраструктура железной дороги в Жлобине и в целом транспорта. Дорожный узел представляет собой артерии железнодорожные, потому что связывает между собой и Калинковичи, Жлобин, Осиповичи, направление в сторону Минска, постоянно курсируют грузовые поезда и пассажирские. Город Жлобин расположен в Гомельском Полесье, является крупным транспортным узлом. Основная масса внешних связей осуществляется через железнодорожную артерию. Более двух тысяч жлобинских тружеников-движенцев, путейцев, связистов и электриков круглосуточно держат руку на пульсе, чтобы механизм железной дороги продолжал отлаженно функционировать, а поезда ассоциировались у людей с комфортом и скоростью.

Анатолий Чайковский:

Город за последнее время очень серьезно преобразился. 25-30 лет тому назад он представлял собой провинциальный городишко, в основном с деревянными постройками, не были заасфальтированы улицы – все это как-то выглядело скромно по сравнению с тем, что стало спустя долгие годы. Конечно, это все благодаря труду населения города. Каждый житель Жлобина, самоотверженный труд металлургов, железнодорожников и работников других отраслей позволили благоустроить город на самом высоком уровне. Очень серьезные лепты, основная работа коммунального хозяйства, серьезно озеленили город, украсили его и малыми формами, и зелеными насаждениями. Особенно Жлобин преобразился после республиканских «Дожинок» в 2014 году, когда государство оказало серьезное содействие и в финансовом плане, и другом материальном плане, поддержке жителей города и района. Были заасфальтированы и приведены в порядок многие улицы, особенно Центрального района города Жлобина. Построена новая площадь и много других объектов, которые позволили приукрасить город, преобразить его. Было отмечено руководством государства во время «Дожинок», что Жлобин серьезно преобразился и в дальнейшем руководству района, города, всем жителям необходимо продолжить работу по его благоустройству, что на сегодня яркая картина видна, насколько прекрасен город, сколько в нем много цветов, зелени, инфраструктуры разной, много детских игровых площадок.

Очень серьезно развивается жилой комплекс, много новостроек, город постоянно развивается, растет. Это, конечно, достигнуто трудом коллективным, именно белорусы – трудолюбивый народ, который, несмотря ни на что, в дождь и слякоть, днем и ночью совершает эти важные производственные подвиги. Когда шла реконструкция депо, приходилось ремонтировать вагоны даже зимой, осенью на открытых площадках без остановки производства. И люди знали, что перспектива будет прекрасная, делали все для того, чтобы внести свою лепту отличным, добросовестным производством, трудовой дисциплиной, производственной дисциплиной, ремонта вагонов, добиваясь каких-то определенных финансовых результатов, помочь решению вопросов по модернизации, реконструкции предприятия. Конечно, это все белорусский человек, это кремень, который помогает расти и развиваться предприятию и БЖД.