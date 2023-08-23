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Можно будет голосовать два раза? Рассказываем о минусах электронного голосования

23 августа 2023 19:20
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Можно будет голосовать два раза? Рассказываем о минусах электронного голосования -1

Александра Боричевская, студент Белорусского государственного университета:
Как вы подтвердите, что при электронном голосовании голосую именно я, а не кто-то другой? Что будет за форма подтверждения? Это будет номер водительских прав, какой-то ID?

Можно будет голосовать два раза? Рассказываем о минусах электронного голосования -4

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Мы опять затрагиваем тему анонимности. Мы пренебрегаем Конституцией. Как это?

Можно будет голосовать два раза? Рассказываем о минусах электронного голосования -7

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Один блогер из России решил проверить. Он проголосовал электронно и сходил очно. Проголосовал, все получилось.

Евгений Пустовой, СТВ:
Это вам не Россия. Здесь будет все конкретно, по полочкам.

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# Выборы в Беларуси # общество # Ярослав Меркулов # Мария Юркова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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