Можно будет голосовать два раза? Рассказываем о минусах электронного голосования

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Александра Боричевская, студент Белорусского государственного университета: Как вы подтвердите, что при электронном голосовании голосую именно я, а не кто-то другой? Что будет за форма подтверждения? Это будет номер водительских прав, какой-то ID?

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР: Мы опять затрагиваем тему анонимности. Мы пренебрегаем Конституцией. Как это?

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Один блогер из России решил проверить. Он проголосовал электронно и сходил очно. Проголосовал, все получилось.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это вам не Россия. Здесь будет все конкретно, по полочкам.

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