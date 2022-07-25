Почему Беларуси выгодно открывать границы и зачем мы это делаем? Ответил Вадим Боровик

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Возьмем Украину, Польшу, Латвию, где нас выставляют не в лучшем свете. Это так, мягко говоря. Поэтому, а как мы можем рассказать, что это не так? Когда людям изо дня в день говорят, что мы потенциальные враги, что у нас здесь стоит российская техника, вооружение. Мы сейчас должны напасть и так дальше. Сделали безвиз – люди приезжайте и смотрите. Приехали уже 144 тысяч. А каждый, мы же знаем основы маркетинга, как минимум шестерым рассказал. То есть уже полмиллиона знают, что здесь совсем не так. Давайте посмотрим, когда они загнутся от санкций. Приезжают, и что они видят? Что топливо ниже по стоимости, продукты ниже, заработная плата в эквиваленте и уровень доходности намного выше. Кирилл Казаков, СТВ:

Ребята из Латвии приехали, взяли интервью у Президента. В итоге школу журналистов в Риге полностью разогнали. Где тут демократия?

Вадим Боровик, политолог:

Коллеги, какая демократия? Кирилл Казаков:

Политики на Западе себя сами закапывают. Вадим Боровик:

Мы показываем эту открытость и на границе, и расследование по этому приземлению наших друзей, когда было подозрение о том, что заложена бомба. Любое заключение и расследование делается ангажировано и в интересах определенных сторон. Экономика здесь абсолютно очевидна. Слушайте, приезжает каждый турист, он привозит несколько сотен евро, он загружает наш гостиничный фонд, мы делаем скрытый экспорт, потому что они везут наши продукты. Соответственно, нам это выгодно, и мы делаем так, как нам выгодно. И еще понимаете, бывает такая позиция, у прибалтов такое: прострелю себе вторую ногу, раз в одну меня ранили. Если кто-то где-то хамски себя ведет, а иногда такой прием: не реагировать на какого-нибудь истерящего человека. Просто хладнокровие, а где-то можно сказать: успокойся, послушай, давай мы тебе какую-нибудь помощь окажем. Тем самым мы действуем грамотно и разумно. Мы находимся в такой ситуации, в которой мы не можем себе позволить запахнуть рубаху и пойти врукопашную. Мы действуем очень тонко и очень осторожно по всем направлениям. Просто многие говорят: почему Беларусь радикальное решение не приняла, почему к такому-то союзу не присоединилась, почему кого-то не признала? Нам надо каждый свой шаг обдумывать, потому что мы находимся в определенных жерновах. Нас тут перемелют за одно мгновение. То, что нам удается в таком историческом промежутке действовать настолько тонко. Вот посмотрите это интервью Президента Франс Пресс. Казалось бы, вопросы были очень разные, и многие лидеры могли бы подставиться. Все взвешенно, продуманно с ответственностью за народ – вот об этом надо думать. Поэтому мы сегодня продолжим политику, которая обеспечивает мир и безопасность нашей страны. Эти открытые двери показывают, кому можно завидовать сегодня в Центральной Европе и Восточной.