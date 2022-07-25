«Смотрите, снимайте, разговаривайте, спрашивайте». Как Министерство обороны отвечает на провокации?
Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Действительно, людям необходимо открывать глаза. Пример: мы укрепили южное направление нашего государства. Туда вышли батальонные тактические группы. Соответственно сразу обвинения: белорусы чуть ли не хотят напасть на Украину. Что мы сделали? Министерство обороны собрало военных атташе, в том числе государств-членов НАТО. Привезли на южную границу, показали – смотрите, снимайте, разговаривайте, спрашивайте. Сняло очень много вопросов. Это был, на мой взгляд, очень хороший пиар-ход. Что касается беженцев, очень, на мой взгляд, неконструктивная позиция самой украинской стороны. В каком плане? Они закрыли границу. И, соответственно, украинские беженцы обходят стороной. Затем на границе мы говорим о поставках зерна из Украины в Литву, в порты. На сегодня там часть железнодорожного пути разобрана. Это подход украинский к своей обороноспособности.
Кирилл Казаков, СТВ:
И граница заминирована, насколько известно.
Валерий Ревенко:
Заминировано, завалы, часть пути разобрана – тоже интересный факт. Затем, помните, специальная операция по вызволению наших дальнобойщиков. Министерство обороны принимало действительно активные усилия, чтобы дипломатическим путем оказать помощь нашим гражданам. Министерство обороны Украины, к сожалению, ответило полным отказом в содействии спасению наших дальнобойщиков, когда мы в свою очередь оказали всяческую помощь, содействие украинским дальнобойщикам, которые находились на нашей территории. Разные подходы, разные менталитеты, разная политика.
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