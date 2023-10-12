Почему автобусы не могут ездить чаще? Рассказали эксперты

Единый и льготный проездной. Изменение маршрутов, новые и старые станции метро, а также подготовка к зиме. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о пассажирах общественного транспорта. Екатерина Забенько, СТВ:

Общественному транспорту приходится очень часто учитывать форс-мажоры и лавировать в городе между ремонтами дорог, строительством метрополитена, строительством развязок. Как удается все это учитывать, не возникает ли сложных ситуаций, заторов?

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:

Связать весь поток, логистику построить не так просто. С учетом растущих нагрузок на определенные улично-дорожные объекты нас заставляют оперативно принимать решения. В том числе здесь большую роль играет взаимодействие между структурными подразделениями, если касается, например, ремонта дорог. Нас информируют об этом заблаговременно. Поэтому у нас есть возможность, во-первых, своевременно предупредить пассажиров об этом через средства массовой информации, на наших сайтах официальных, чтобы они понимали схемы движения, объезды и рассчитывали на временные какие-то издержки. Но мы это делаем максимально близко к тем остановочным пунктам, которые они привыкли выполнять, чтобы было удобно и по передвижению остального транспорта, при этом не мешая. Естественно, все эти движения городского транспорта согласовываются с ГАИ столичной. Екатерина Забенько:

Транспортники – это те люди, которые, первыми узнают о поводах для изменения пассажиропотоков. Это какие-то праздники, началась учеба, закончились каникулы. Как удается быстро увеличивать или сокращать интервалы между общественным транспортом?

Юрий Супранович:

Влияет сезонность в перевозках. Летом мы все любим отдыхать, брать большее количество отпуска. Детки наши уезжают к бабушкам и дедушкам. Соответственно, потребность в большом количестве транспорта экономически нецелесообразна. Поэтому мы наблюдаем осенью из года в год увеличение пассажиропотока. Учитывая возможности перевозчика государственного «Минсктранса», мы добавляем на каждый маршрут определенное количество подвижных единиц, исходя из данных по изучению пассажиропотока. Занимается этим наше предприятие. Специалисты «Минсктранса» нам также помогают, поскольку, в принципе, в каждой единице подвижной у нас есть видеокамеры. Мы делаем это утром рано, в выходной день, поздно вечером, в праздничные дни изучаем практически в натуральном виде. Наш специалист находится на остановочном пункте и видит воочию, как наполняется салон. Также мы проводим опросы среди населения, то есть в совокупности вот это нам позволяет реагировать по увеличению либо снижению интервалов. Екатерина Забенько:

Дайте угадаю, наверное, в вопросах пассажиров чаще всего фигурирует просьба сократить интервалы. Что мы на это можем ответить людям? Юрий Супранович:

Совершенно верно. В принципе, это подавляющее большинство просьб пассажиров. Но в любом случае у нас есть нормативы. У нас есть финансовые возможности, которые максимально в определенном объеме позволяют…

Екатерина Забенько:

Наверное, нужно плясать от стоимости проезда. Сколько будет стоить одна поездка в общественном транспорте, если каждую минуту на остановку будет подъезжать автобус. Юрий Супранович:

Несомненно. Оплата проездного не позволяет нам в полной мере оплатить транспортную работу. Это субсидирование. Субсидирование со стороны местного бюджета. Екатерина Забенько:

А напомните, сколько мы от полной стоимости проезда оплачиваем? Юрий Супранович:

Тут зависит от вида транспорта. То есть единой стоимости нет, но не более чем 40 %. Екатерина Забенько:

Будет ли в целом меняться концепция развития маршрутной сети в Минске? Юрий Супранович:

Да, город не стоит на месте. Мы видим, как растут микрорайоны, прибавляется пассажирооборот. Для статистики можно сказать, что он увеличился по сравнению с прошлым годом на 5 %. Екатерина Забенько:

Нагрузка на наземный транспорт, конечно же, снизится с введением метро?

Юрий Супранович:

Нельзя сказать, что снизится, поскольку есть проблемные моменты в работе на определенных маршрутах наземного транспорта. Это позволит перераспределить и снизить эту нагрузку. Есть «Северный Берег» перспективный, поэтому здесь есть над чем работать, концептуально подходить к вопросам оптимизации маршрутной сети, чтобы всем было удобно. Екатерина Забенько:

Какой транспорт ждать жителям таких новых микрорайонов, как «Северный Берег»? Юрий Супранович:

Мы будем поддерживать эту идею по развитию экологического транспорта. То есть я хочу сказать, что это будет приобретение и замена автобусов на электробусы. Ну и конечно же, очень хорошо зарекомендовал себя троллейбус с увеличенным автономным ходом. Екатерина Забенько:

То есть будущее уже наступило, как мы сейчас любим говорить. Олег Анатольевич, как вы себе видите как опытный управленец «Минсктранса» будущее наземного транспорта?

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Воздушный транспорт. Как вы сказали, будем летать. Екатерина Забенько:

Я думаю, это не за горами. Как часто поступают предложения привлечь общественный транспорт для съемок роликов, кино, а может быть и провести какую-нибудь церемонию, в первую очередь, наверное, свадебную? Олег Дзюбенко:

Да, действительно, у нас ежемесячно есть заявки на выделение трамвая или электробуса для свадебной церемонии, для юбилея. В нашем музее находится раритетная техника, и у нас часто кинокомпании, которые снимают фильмы, арендуют эту технику для того, чтобы снимать в своих фильмах. Наша техника, находящаяся в музее, находится в технически исправном состоянии. Все они ездят и пользуются спросом.