Подорожает ли проезд в общественном транспорте? Узнали у директора «Столичного транспорта и связи»
Единый и льготный проездной. Изменение маршрутов, новые и старые станции метро, а также подготовка к зиме. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о пассажирах общественного транспорта.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уже около месяца пользуемся единым проездным. Какие выводы можно сделать по итогам этого месяца? И что со льготным проездным, который тоже сейчас в экспериментальном режиме работает в Минске?
Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:
Можно отметить положительный эффект введения данного механизма оплаты проезда, поскольку почти ежедневно мы получаем в результате разговора с пассажирами некую благодарность. Мы слышим, что это удобно. Это дешевле, если брать в комплексе автобус, троллейбус, метро, трамвай, почти на 10 рублей. Большой плюс. Это 20 %. Не нужно выбирать конкретный вид транспорта.
Екатерина Забенько:
Расскажите про льготный проездной. Кому он будет доступен?
Юрий Супранович:
В Минске проходит эксперимент по учету транспортной работы. Мы пробуем через льготную категорию пассажиров путем выпуска проездного учесть, сколько в сети городского транспорта пользуется пассажир и по каким маршрутам. Это раз. Второе – мы пробуем привить правильное поведение льготной категории граждан, чтобы они фиксировали свой проезд, и мы с учетом этих данных могли дальше работать над оптимизацией маршрутной сети и улучшать качество оказываемых услуг «Минсктранса».
Екатерина Забенько:
Какие прогнозы в целом по стоимости проезда в перспективе? Будем плюс-минус столько же платить или планируются подорожания?
Юрий Супранович:
Мы сейчас немножко понизили стоимость проезда с учетом введения единого проезда. Но нужно учитывать: чтобы обновить транспорт, повысить привлекательность профессии водителя, нужно поднимать зарплату. Да, требуется в определенной степени поднятие уровня стоимости проезда. Вопрос прорабатывается на республиканском уровне, требуется ряд процедурных согласований, межведомственных соглашений с профсоюзом и так далее. Поэтому на данный момент этот механизм не запущен, соответственно, сейчас оплата проезда не будет повышена.
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