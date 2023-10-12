Подорожает ли проезд в общественном транспорте? Узнали у директора «Столичного транспорта и связи»

Единый и льготный проездной. Изменение маршрутов, новые и старые станции метро, а также подготовка к зиме. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о пассажирах общественного транспорта. Екатерина Забенько, СТВ:

Уже около месяца пользуемся единым проездным. Какие выводы можно сделать по итогам этого месяца? И что со льготным проездным, который тоже сейчас в экспериментальном режиме работает в Минске?

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:

Можно отметить положительный эффект введения данного механизма оплаты проезда, поскольку почти ежедневно мы получаем в результате разговора с пассажирами некую благодарность. Мы слышим, что это удобно. Это дешевле, если брать в комплексе автобус, троллейбус, метро, трамвай, почти на 10 рублей. Большой плюс. Это 20 %. Не нужно выбирать конкретный вид транспорта. Екатерина Забенько:

Расскажите про льготный проездной. Кому он будет доступен? Юрий Супранович:

В Минске проходит эксперимент по учету транспортной работы. Мы пробуем через льготную категорию пассажиров путем выпуска проездного учесть, сколько в сети городского транспорта пользуется пассажир и по каким маршрутам. Это раз. Второе – мы пробуем привить правильное поведение льготной категории граждан, чтобы они фиксировали свой проезд, и мы с учетом этих данных могли дальше работать над оптимизацией маршрутной сети и улучшать качество оказываемых услуг «Минсктранса».