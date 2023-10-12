Олег Дзюбенко: «Уровень зарплаты у наших водителей в среднем – 2 тысячи 980 рублей»

Единый и льготный проездной. Изменение маршрутов, новые и старые станции метро, а также подготовка к зиме. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о пассажирах общественного транспорта.
Екатерина Забенько, СТВ:
Тема № 1 – строительство новых станций, третей линии метро. Насколько развитие столичной подземки сопоставимо с потребностями города?
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Надо отметить, что это все в рамках генерального плана развития Минска, и все те схемы развития Минского метрополитена разработаны «Минскметропроектом» исходя из генерального плана, поэтому мы идем в ногу. Мы предполагаем, что будет 64 станции, 88 километров путей. Четыре линии. Сейчас мы знаем, что есть «Автозаводская», «Московская». Продолжается строительство третьей линии – «Зеленолужской». Это все три радиальные линии. Две из них проходят из одного конца в другой, можно проехать буквально за 20 минут, что великое удобство для горожан и гостей столицы. И четвертая линия будет кольцевая. Через нее будут проходить все радиальные линии. И она будет в пределах второго городского кольца. Планируется подготовка работ для тоннелепроходческого щита, которые будут начинать свою работу вблизи площади Бангалор.
Екатерина Забенько:
Третья линия метро существенно отличается от двух предыдущих. Четвертая наверняка будет еще более современной. На что акцент: на стиль, безопасность, дизайн?
Андрей Дроб:
Конечно, на первом плане стоит безопасность и комфорт пассажиров. На третьей линии впервые применены так называемые двери автоматические станционные. Пассажиры называют защитными барьерами. То есть они открываются синхронно с дверями поезда. Полностью исключают возможность попадания человека или какого-то предмета на пути. И эти системы будут применяться дальше на всех остальных линиях, которые будут строиться у нас в метрополитене. Вы, наверное, заметили, что у нас инновационные поезда появились с введением третьей линии. Они более энергоэффективны, более комфортны. Пассажиры отмечают, что удобно, что нет какого-то сочленения, можно переходить по составу в любое место, где удобно. Безбарьерная среда тоже присутствует, места для маломобильных граждан, кондиционеры, можно подзарядить какие-то электронные девайсы. Многие пассажиры отметили: шума практически не слышно, удобно говорить даже по телефону, находясь в салоне поезда.
Екатерина Забенько:
Останется ли с нами этот комфорт? Все мы понимаем, что санкции, которые действуют сейчас против Беларуси, к сожалению, коснулись и метрополитена в том числе. С кем мы сейчас будем работать? Будем ли переключаться и будут ли такие комфортабельные наши вагоны после того, как мы сменим поставщика?
Андрей Дроб:
Нам плечо подставляет наш давний партнер – «Метровагонмаш» – компания, которая расположена в Мытищах. Мы вместе идем уже с момента пуска метро, с 1984 года. На данный момент в Минском метрополитене 346 вагонов, которые произведены «Метровагонмашем». Предприятие вообще работает с 1934 года. Уже более 10 тысяч вагонов в 19 метрополитенах мира. Поэтому старый и надежный партнер, который сейчас производит очень современные поезда, инновационные, европейского уровня. В этом году Минский метрополитен и «Метровагонмаш» подписали договорные отношения на поставку 28 вагонов, которые будут сформированы в 7 составов, и эти составы будут работать на третьей линии.
Екатерина Забенько:
Какие сейчас вагоны курсируют в столичном метрополитене и что это за летучая магическая мышь, которая в тоннелях?
Андрей Дроб:
Это фирменный знак «Метровагонмаша», который до сих пор используется. И на кабине поездов, которые у нас есть, на первой и второй линиях, если вы видите такую букву «М», чем-то напоминающий летучую мышь, то это «Метровагонмаш». Другие составы, на которых нет такого знака, это Санкт-Петербург.
Екатерина Забенько:
Не будем забывать наших старичков. Мы говорили с вами о том, что еще первые составы метро до сих пор курсируют в подземке.
Андрей Дроб:
Дело в том, что первых составов было 4. На первой линии 8 станций, которые в 1984 году были открыты. И более того, у нас работают люди, которые вели эти составы. Один из них в этом году был минчанином года. Несколько лет назад минчанином года был другой первый машинист. Нам очень приятно, что наши ветераны работают, они уже машинисты-инструкторы, сами воспитывают подрастающее поколение, передают им свой опыт.
Екатерина Забенько:
Что касается водителей в общественном наземном транспорте, с машинистами все понятно. Конечно, обстановка на городских улицах в пассажиропотоке зачастую гораздо более сложная. Что требуется на сегодня от водителя общественного транспорта? Какие к нему требования?
Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
На сегодня у нас большая часть водителей – это водители первого класса. Это люди, которые не имеют ДТП 5 и более лет. Уровень зарплаты у наших водителей в среднем – 2 тысячи 980 рублей. Но это зарплата за счет того, что есть небольшая переработка. Поэтому мы готовы принимать людей, обучать, повышать им квалификацию, чтобы они безопасно и культурно возили наших граждан.
Екатерина Забенько:
Помогает ли избежать таких сложных ситуаций на дороге та самая выделенка?
Олег Дзюбенко:
Выделенные полосы очень хорошо помогают как в качестве безопасной перевозки пассажиров, так и в качестве скорости передвижения. Наши водители личного транспорта уважительно относятся к водителям общественного транспорта. Вы часто видите, как они пропускают автобусы и троллейбусы при отправлении от остановочных пунктов.
Екатерина Забенько:
Зайцы – на сегодня еще актуальная проблема?
Олег Дзюбенко:
На сегодня ежемесячно наш контролер штрафует от 9 до 10 тысяч безбилетных пассажиров. Есть определенный пласт населения, который считает, что бесплатно проехать – это нормально. Мы с этим боремся. На сегодня есть видеорегистраторы у контролеров, есть видеокамеры в подвижном составе, которые позволяют нам определить потом личность безбилетного пассажира и привлечь его к административной ответственности в виде штрафа.
Екатерина Забенько:
А как в метро-то зайцы прорываются?
Андрей Дроб:
В метро зайцы есть, но только в электродепо «Могилевское». Они бегают по его территории, периодически попадают туда из какой-то близлежащей лесной зоны. Поэтому в самом метрополитене зайцев нет. Но настоящие зайцы, которые прибегают из леса, есть.
Екатерина Забенько:
Реальные зайцы?
Андрей Дроб:
Безбилетников у нас нет.
Екатерина Забенько:
Немало рекордов у Минского метрополитена почти за 40-летнюю историю. Но вот одна из последних ярких, то, чем имеет смысл гордиться – это единовременная бесконтактная оплата на всех станциях метрополитена. Кто еще может гордиться таким достижением? Потому что, насколько я понимаю, это было непросто.
Андрей Дроб:
Совершенно верно. Авторитетные зарубежные эксперты признают, что Минский метрополитен и Минск стал третьим в мире городом, после Лондона и Ванкувера, где одномоментно на всех станциях метрополитена, на всех турникетах была применена оплата бесконтактной банковской карты. Фрагментарно это есть во многих станциях в разных метрополитенах стран мира, но чтобы одновременно… Это было лето 2018 года, наши партнеры помогли нам осуществить такой проект, и он довольно успешен, и популярность у минчан оплата бесконтактная банковской картой растет с каждым годом.
Екатерина Забенько:
О современных технологиях в столичном транспорте. Навигация действует давно, все оценили. Цифровизация в столичном транспорте – к чему это приведет в будущем?
Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:
Она и сейчас существует. У нас есть мобильные приложения, которые позволяют с определенной точностью планировать свои маршруты. Но не останавливаясь на этом, хочется, учитывая опыт международных наших коллег, Москвы как передового региона, использовать в том числе серьезное мобильное приложение «Единый транспортный портал» по аналогии. Что это собой представляет? Для пассажира, у которого есть на руках андроид, мы можем очень удобно, быстро, сидя на диване, планировать свой маршрут разными видами транспорта, при этом бронировать и оплачивать его. Это моя цель на данный момент, я очень заинтересован в ее реализации.
Екатерина Забенько:
Транспорт будущего – что это, как вы думаете, дождемся ли мы того момента, когда полетят автомобили, а может, транспорт весь станет беспилотным?
Юрий Супранович:
Я верю в цифровизацию, я верю в наших умных молодых людей, которые занимаются этим направлением. Беспилотный транспорт уже никого не удивит. Я думаю, мы немножко потерпим и его увидим.
Андрей Дроб:
Я хотел бы добавить, что в Минском метрополитене новые составы оснащены функцией автоведения. И по сути, машинисты только контролируют процесс. Поэтому автоведение и беспилотные поезда – это недалекое будущее.
Екатерина Забенько:
Раскрыть все тайны метрополитена! Давайте будем первыми. Расскажите самый необычный, на ваш взгляд, факт из истории Минского метрополитена.
Андрей Дроб:
То, что было найдено старинное замчище на Немиге, когда велись работы по этой станции, станции «Немига», было обнаружено древнее замчище, археологический город целый. В принципе, пришлось остановить строительство.
Екатерина Забенько:
Спускаемся в метро, мы ближе прикасаемся к истории. Каждый из нас немножко археолог.
Андрей Дроб:
На значительный период времени было остановлено строительство, но Минск ждал скорее ввода в строй метро, поэтому и в интерьере самой станции, в ее концепции отражается такая ладья, которая висит над платформой, а также была задумка – в подземном переходе есть ниши, где должны были быть некоторые артефакты, которые бы рассказывали об этом замчище. Ну, мне этот факт очень нравится. Ну, были золотые монеты, находили там же. Были, скажем так, останки древнего исторического слона очень давних времен. Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны – «Институт культуры». Пришлось с сапером работать и очень долго, пока не произошло разминирование. И продолжили работу метростроители, начали дальше продолжать возведение метрополитена.
Екатерина Забенько:
У нас нет обычных станций метро, правда? То есть есть самая глубокая, есть самая высокая, есть Первомайская, когда мы выходим на други бок, как мы уже привыкли.
Андрей Дроб:
Станция «Малиновка». Название было «Деревня Малиновка», но это птица малиновка. И вы заметите на колоннах бронзовые птички-малиновки, и периодически дежурная включает запись пения птицы малиновки. И у нас многократно пассажиры писали обращение, чтобы чаще эту трель, это пение включала наша дежурная по станции. Ну, конечно, допустим, ну, новые станции, хай-тек. Мне очень нравится «Юбилейная площадь», очень современная, стильная. Ну, «Ковальская Слобода», эти кованые люстры, асимметрия.
Екатерина Забенько:
Я чувствую, что вы о метро столичном можете говорить бесконечно. Думаю, что к 40-летию, которое уже в следующем году, мы узнаем, еще больше интересных фактов. Наверняка вы сделаете много сюрпризов для пассажиров, им будет еще интереснее спускаться в метро. Олег Анатольевич, но еще более серьезная дата ожидает в следующем году столичный транспорт. Расскажите о том, как будете отмечать.
Олег Дзюбенко:
Действительно, в 2024 году мы будем отмечать столетие автобусного движения в Минске. Это замечательная дата. И мы будем ее отмечать в следующем году. Приходите к нам, мы вам расскажем.
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