Олег Дзюбенко: «Уровень зарплаты у наших водителей в среднем – 2 тысячи 980 рублей»

Единый и льготный проездной. Изменение маршрутов, новые и старые станции метро, а также подготовка к зиме. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о пассажирах общественного транспорта. Екатерина Забенько, СТВ:

Тема № 1 – строительство новых станций, третей линии метро. Насколько развитие столичной подземки сопоставимо с потребностями города?

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Надо отметить, что это все в рамках генерального плана развития Минска, и все те схемы развития Минского метрополитена разработаны «Минскметропроектом» исходя из генерального плана, поэтому мы идем в ногу. Мы предполагаем, что будет 64 станции, 88 километров путей. Четыре линии. Сейчас мы знаем, что есть «Автозаводская», «Московская». Продолжается строительство третьей линии – «Зеленолужской». Это все три радиальные линии. Две из них проходят из одного конца в другой, можно проехать буквально за 20 минут, что великое удобство для горожан и гостей столицы. И четвертая линия будет кольцевая. Через нее будут проходить все радиальные линии. И она будет в пределах второго городского кольца. Планируется подготовка работ для тоннелепроходческого щита, которые будут начинать свою работу вблизи площади Бангалор. Екатерина Забенько:

Третья линия метро существенно отличается от двух предыдущих. Четвертая наверняка будет еще более современной. На что акцент: на стиль, безопасность, дизайн? Андрей Дроб:

Конечно, на первом плане стоит безопасность и комфорт пассажиров. На третьей линии впервые применены так называемые двери автоматические станционные. Пассажиры называют защитными барьерами. То есть они открываются синхронно с дверями поезда. Полностью исключают возможность попадания человека или какого-то предмета на пути. И эти системы будут применяться дальше на всех остальных линиях, которые будут строиться у нас в метрополитене. Вы, наверное, заметили, что у нас инновационные поезда появились с введением третьей линии. Они более энергоэффективны, более комфортны. Пассажиры отмечают, что удобно, что нет какого-то сочленения, можно переходить по составу в любое место, где удобно. Безбарьерная среда тоже присутствует, места для маломобильных граждан, кондиционеры, можно подзарядить какие-то электронные девайсы. Многие пассажиры отметили: шума практически не слышно, удобно говорить даже по телефону, находясь в салоне поезда.

Екатерина Забенько:

Останется ли с нами этот комфорт? Все мы понимаем, что санкции, которые действуют сейчас против Беларуси, к сожалению, коснулись и метрополитена в том числе. С кем мы сейчас будем работать? Будем ли переключаться и будут ли такие комфортабельные наши вагоны после того, как мы сменим поставщика? Андрей Дроб:

Нам плечо подставляет наш давний партнер – «Метровагонмаш» – компания, которая расположена в Мытищах. Мы вместе идем уже с момента пуска метро, с 1984 года. На данный момент в Минском метрополитене 346 вагонов, которые произведены «Метровагонмашем». Предприятие вообще работает с 1934 года. Уже более 10 тысяч вагонов в 19 метрополитенах мира. Поэтому старый и надежный партнер, который сейчас производит очень современные поезда, инновационные, европейского уровня. В этом году Минский метрополитен и «Метровагонмаш» подписали договорные отношения на поставку 28 вагонов, которые будут сформированы в 7 составов, и эти составы будут работать на третьей линии. Екатерина Забенько:

Какие сейчас вагоны курсируют в столичном метрополитене и что это за летучая магическая мышь, которая в тоннелях?

Андрей Дроб:

Это фирменный знак «Метровагонмаша», который до сих пор используется. И на кабине поездов, которые у нас есть, на первой и второй линиях, если вы видите такую букву «М», чем-то напоминающий летучую мышь, то это «Метровагонмаш». Другие составы, на которых нет такого знака, это Санкт-Петербург. Екатерина Забенько:

Не будем забывать наших старичков. Мы говорили с вами о том, что еще первые составы метро до сих пор курсируют в подземке. Андрей Дроб:

Дело в том, что первых составов было 4. На первой линии 8 станций, которые в 1984 году были открыты. И более того, у нас работают люди, которые вели эти составы. Один из них в этом году был минчанином года. Несколько лет назад минчанином года был другой первый машинист. Нам очень приятно, что наши ветераны работают, они уже машинисты-инструкторы, сами воспитывают подрастающее поколение, передают им свой опыт. Екатерина Забенько:

Что касается водителей в общественном наземном транспорте, с машинистами все понятно. Конечно, обстановка на городских улицах в пассажиропотоке зачастую гораздо более сложная. Что требуется на сегодня от водителя общественного транспорта? Какие к нему требования?

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

На сегодня у нас большая часть водителей – это водители первого класса. Это люди, которые не имеют ДТП 5 и более лет. Уровень зарплаты у наших водителей в среднем – 2 тысячи 980 рублей. Но это зарплата за счет того, что есть небольшая переработка. Поэтому мы готовы принимать людей, обучать, повышать им квалификацию, чтобы они безопасно и культурно возили наших граждан. Екатерина Забенько:

Помогает ли избежать таких сложных ситуаций на дороге та самая выделенка? Олег Дзюбенко:

Выделенные полосы очень хорошо помогают как в качестве безопасной перевозки пассажиров, так и в качестве скорости передвижения. Наши водители личного транспорта уважительно относятся к водителям общественного транспорта. Вы часто видите, как они пропускают автобусы и троллейбусы при отправлении от остановочных пунктов. Екатерина Забенько:

Зайцы – на сегодня еще актуальная проблема? Олег Дзюбенко:

На сегодня ежемесячно наш контролер штрафует от 9 до 10 тысяч безбилетных пассажиров. Есть определенный пласт населения, который считает, что бесплатно проехать – это нормально. Мы с этим боремся. На сегодня есть видеорегистраторы у контролеров, есть видеокамеры в подвижном составе, которые позволяют нам определить потом личность безбилетного пассажира и привлечь его к административной ответственности в виде штрафа. Екатерина Забенько:

А как в метро-то зайцы прорываются? Андрей Дроб:

В метро зайцы есть, но только в электродепо «Могилевское». Они бегают по его территории, периодически попадают туда из какой-то близлежащей лесной зоны. Поэтому в самом метрополитене зайцев нет. Но настоящие зайцы, которые прибегают из леса, есть.

Екатерина Забенько:

Реальные зайцы? Андрей Дроб:

Безбилетников у нас нет. Екатерина Забенько:

Немало рекордов у Минского метрополитена почти за 40-летнюю историю. Но вот одна из последних ярких, то, чем имеет смысл гордиться – это единовременная бесконтактная оплата на всех станциях метрополитена. Кто еще может гордиться таким достижением? Потому что, насколько я понимаю, это было непросто. Андрей Дроб:

Совершенно верно. Авторитетные зарубежные эксперты признают, что Минский метрополитен и Минск стал третьим в мире городом, после Лондона и Ванкувера, где одномоментно на всех станциях метрополитена, на всех турникетах была применена оплата бесконтактной банковской карты. Фрагментарно это есть во многих станциях в разных метрополитенах стран мира, но чтобы одновременно… Это было лето 2018 года, наши партнеры помогли нам осуществить такой проект, и он довольно успешен, и популярность у минчан оплата бесконтактная банковской картой растет с каждым годом. Екатерина Забенько:

О современных технологиях в столичном транспорте. Навигация действует давно, все оценили. Цифровизация в столичном транспорте – к чему это приведет в будущем?

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:

Она и сейчас существует. У нас есть мобильные приложения, которые позволяют с определенной точностью планировать свои маршруты. Но не останавливаясь на этом, хочется, учитывая опыт международных наших коллег, Москвы как передового региона, использовать в том числе серьезное мобильное приложение «Единый транспортный портал» по аналогии. Что это собой представляет? Для пассажира, у которого есть на руках андроид, мы можем очень удобно, быстро, сидя на диване, планировать свой маршрут разными видами транспорта, при этом бронировать и оплачивать его. Это моя цель на данный момент, я очень заинтересован в ее реализации. Екатерина Забенько:

Транспорт будущего – что это, как вы думаете, дождемся ли мы того момента, когда полетят автомобили, а может, транспорт весь станет беспилотным? Юрий Супранович:

Я верю в цифровизацию, я верю в наших умных молодых людей, которые занимаются этим направлением. Беспилотный транспорт уже никого не удивит. Я думаю, мы немножко потерпим и его увидим. Андрей Дроб:

Я хотел бы добавить, что в Минском метрополитене новые составы оснащены функцией автоведения. И по сути, машинисты только контролируют процесс. Поэтому автоведение и беспилотные поезда – это недалекое будущее. Екатерина Забенько:

Раскрыть все тайны метрополитена! Давайте будем первыми. Расскажите самый необычный, на ваш взгляд, факт из истории Минского метрополитена. Андрей Дроб:

То, что было найдено старинное замчище на Немиге, когда велись работы по этой станции, станции «Немига», было обнаружено древнее замчище, археологический город целый. В принципе, пришлось остановить строительство. Екатерина Забенько:

Спускаемся в метро, мы ближе прикасаемся к истории. Каждый из нас немножко археолог.