Новости по тегу #Олег Дзюбенко

«На зимний период подготовка заключается в том, чтобы проверить и при необходимости устранить неисправности по отопительному оборудованию».
Встреча объединила специалистов, которые развивают транспортную логистику города: руководство столицы, представителей ГАИ и водителей.
Более 60 специалистов различных профессий получили персональные награды: нагрудной знак «Ганаровы транспартнік» и благодарность председателя Совета Республики, а также грамоты руководства Минска и городского Совета депутатов.
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