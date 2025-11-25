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Новости по тегу #Олег Дзюбенко

2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»
25 ноября 2025 14:49

2 тысячи единиц – о готовности общественного транспорта к зиме рассказал гендиректор «Минсктранса»

Вопросы культуры и качества пассажирских перевозок обсудили в Мингорисполкоме
27 марта 2025 18:25

Вопросы культуры и качества пассажирских перевозок обсудили в Мингорисполкоме

В столице наградили лучших работников предприятия «Минсктранс»
28 октября 2024 19:36

В столице наградили лучших работников предприятия «Минсктранс»

Почему автобусы не могут ездить чаще? Рассказали эксперты
12 октября 2023 18:56

Почему автобусы не могут ездить чаще? Рассказали эксперты

Олег Дзюбенко: «Уровень зарплаты у наших водителей в среднем – 2 тысячи 980 рублей»
12 октября 2023 18:49

Олег Дзюбенко: «Уровень зарплаты у наших водителей в среднем – 2 тысячи 980 рублей»

«И внешний вид, и удобство». Чем электромобили лучше обычного транспорта?
12 октября 2023 18:15

«И внешний вид, и удобство». Чем электромобили лучше обычного транспорта?

Молодёжный фестиваль «Минсктранса» на тему патриотизма проходит в 13-й раз
03 сентября 2023 12:51

Молодёжный фестиваль «Минсктранса» на тему патриотизма проходит в 13-й раз

Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?
17 октября 2022 13:25

Проверяют топливную систему и обновляют автопарк. Как минский общественный транспорт готовится к зиме?

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда
05 августа 2022 16:18

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда

QR-код не так сильно востребован. Какие способы оплаты проезда в транспорте нравятся минчанам больше?
05 декабря 2021 11:49

QR-код не так сильно востребован. Какие способы оплаты проезда в транспорте нравятся минчанам больше?

«Решить этот вопрос можно только воспитанием». Как могут наказать за вандализм на остановках и в общественном транспорте?
05 декабря 2021 11:43

«Решить этот вопрос можно только воспитанием». Как могут наказать за вандализм на остановках и в общественном транспорте?

«Это невосполнимые потери». Как коронавирус сказался на работе общественного транспорта?
05 декабря 2021 11:31

«Это невосполнимые потери». Как коронавирус сказался на работе общественного транспорта?