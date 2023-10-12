«И внешний вид, и удобство». Чем электромобили лучше обычного транспорта?

Единый и льготный проездной. Изменение маршрутов, новые и старые станции метро, а также подготовка к зиме. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о пассажирах общественного транспорта. Екатерина Забенько, СТВ:

Какова доля электротранспорта на весь общественный транспорт в Минске? И как он себя зарекомендовал? Уже много лет пользуемся электробусами, по-моему, все очень довольны. Как с точки зрения обслуживания?

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

В «Минсктрансе» 2 тысячи 200 единиц подвижного состава, обслуживающего пассажиров. Электрический транспорт – это трамваи, троллейбусы и электробусы. Общая доля – 43 %. А электробусы – это 93 машины у нас, которые работают чисто на автобусных маршрутах. Пассажирам очень нравится этот удобный и инновационный вид транспорта. Екатерина Забенько:

И дизайн, наверное, выигрывает в первую очередь, что приятно непосредственно для самих пассажиров. Олег Дзюбенко:

Пассажирам нравятся и внешний вид, и удобство, особенно USB-зарядки. Екатерина Забенько:

Готовимся к зиме. «Минсктранс» тоже активно, всю технику нужно пересмотреть, подготовить к этому периоду. Насколько это длительный и сложный этап для вас, насколько он затратный по времени и ресурсам?

Олег Дзюбенко:

Сама подготовка пассажирского транспорта занимает немного времени. Август, сентябрь, к концу октября мы подвижной состав подготавливаем к зиме. Но кроме подготовки самого подвижного состава у нас есть 28 диспетчерских станций, 16 общежитий, 87 тяговых подстанций. То есть определенная инфраструктура, которая тоже затрагивается для подготовки к зиме. Мы своевременно все это делаем и готовы работать в зимних условиях. Екатерина Забенько:

Будет ли одинаково тепло во всех единицах городского наземного транспорта? Олег Дзюбенко:

Весь подвижной состав оборудован системами обогрева. На сегодня мы дистанционно видим, тепло ли в подвижном составе. В осенний период от температуры плюс 5 мы начинаем включать отопление в подвижном составе.

Екатерина Забенько:

Наш корреспондент Диана Головач отправилась в «Транспортный парк № 1», чтобы посмотреть своими глазами, как техника готовится к зиме. Подготовка общественного транспорта к зиме – важный этап, который обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров в холодное время года. Владимир Сорока отработал водителем автобуса 6 лет и как никто другой знаком со всеми особенностями подготовки транспорта к холодам.

Владимир Сорока, начальник автомобильной колонны № 3 филиала «Транспортный парк № 1»:

У нас в соответствии с программой подготовки в рамках филиала все машины загоняются на ремзону, на это выделяется специально отведенное время или в рамках ТО-1, ТО-2 проводится сезонное обслуживание. Обращается особое внимание на отопление салона, состояние отопителей, их работоспособность. Пассажирам должно быть комфортно. Перед наступлением зимы все транспортные средства должны пройти тщательное техническое обслуживание. Двигатели, тормозные системы, электрооборудование и другие компоненты проверяют, чтобы убедиться в их исправности. Замерзание транспортных средств и поломки в холодные дни должны быть минимальными. Важным аспектом подготовки общественного транспорта к зиме является проверка и обслуживание системы отопления.

Диана Головач, корреспондент:

Первое, что должен сделать водитель при наступлении зимнего периода – это дать тепло в салон. Температура должна быть 18 градусов. И, конечно же, обязательная проверка, работают ли отопители в штатном режиме. Здесь все работает. Местная транспортная элита – электробусы. Правда, не требуют много внимания по зимнему обслуживанию. Минск – один из тех городов, где электротранспорт внедряется очень активно. Он экологичный и комфортабельный. И что немаловажно, не страдает метеозависимостью, в любое время года готов бесперебойно и безопасно перевозить пассажиров.

Дмитрий Герасименко, начальник технического отдела филиала «Транспортный парк № 1»:

Нет сильных особенностей электротранспорта. Есть свои перечни работ, которые необходимо выполнять. Это касается электроустановок, это касается контактных соединений защиты от атмосферных осадков, их обработка специальными жидкостями и смазками и так далее. Преимущество электробусов – это низкий уровень шума и вибраций, что обеспечивает более комфортную поездку. Кроме того, электрический привод гарантирует плавное и практически безотказное движение автобуса даже в зимнее время.