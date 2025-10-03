Минфин Польши предупредил о росте уровня госдолга – он приближается к критической отметке

Уровень государственного долга Польши вскоре достигнет критической отметки. По данным Минфина, к 2029 году соотношение госдолга к ВВП приблизится к предельно допустимому Конституцией порогу, в 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что Польша имеет один из самых высоких среди стран ЕС дефицит бюджета, это создает серьезные проблемы для будущего правительства. В 2027 году в стране пройдут парламентские выборы. И если премьер Туск не позаботится о бюджете сейчас, то его преемнику придется принимать строгие меры. В их числе жесткая экономия и даже заморозка заработных плат.

Однако, как показывает опыт, предвыборные обещания польских политиков всегда об увеличении расходов, а не экономии. Так, среди самых ходовых оправданий баснословных трат – вынужденная милитаризация из-за мнимой угрозы с Востока.