Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком – Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил Президента Ирака и всех граждан страны с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком, основанные на взаимном уважении и искренней заинтересованности в развитии сотрудничества во всех сферах.