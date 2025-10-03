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Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком – Лукашенко

03 октября 2025 05:57
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Александр Лукашенко поздравил Президента Ирака и всех граждан страны с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком, основанные на взаимном уважении и искренней заинтересованности в развитии сотрудничества во всех сферах.

Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком – Лукашенко-2

«Этот праздник – яркий символ настоящего мужества и стойкости иракского народа в его стремлении к свободе и самостоятельности», – говорится в поздравлении. «Уверен, что нашим странам необходимо укреплять двусторонние связи, расширять торгово-экономические, культурные и гуманитарные контакты на пользу обоих государств», – подчеркнул белорусский лидер.

ВПК, Африка, нефтепереработка – Лукашенко провел закрытые встречи по важным вопросам.

# Беларусь-Ирак # Александр Лукашенко

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