Победителям – топор от Лукашенко! Как прошёл чемпионат по рубке дров среди медиа?

И картошку посадить, и дров нарубить – все это о наших журналистах, которые 29 октября скрестили топоры и пилы. Под Минском прошел второй чемпионат по рубке дров среди медиа, сообщили в программе «Неделя». В числе участников и команда телеканала СТВ. Присоединились к состязаниям и журналисты китайского информационного агентства «Синьхуа». Правда, восточные гости в этот раз шли вне конкурсной программы.

Переруб бревна, эстафета, колка по-президентски – накала не выдерживал иногда даже инструмент. Не без этого. Но, с другой стороны, это значит, наши журналисты действительно в хорошей форме, в том числе физической. Но кто рубит лучше всех? За чемпионатом наблюдал наш Глеб Прокофьев.

Они владеют не только пером, но и топором. Умение белорусских журналистов попадать точно в цель информационной повестки и рубить правду всем известно, а сегодня они не менее профессионально справились с рубкой бревен. В этом году число участников заметно расширилось: более 240 телевизионщиков, газетчиков и блогеров соревновались в четырех дисциплинах: колка дров, переруб бревна топором, эстафета и колка по-президентски. Последнее стало одним из сложнейших испытаний.

Наш политический обозреватель Григорий Азаренок умеет рубить не только правду с экрана – справился и с поленом. Кувалду, подаренную Александром Лукашенко, сегодня с собой не прихватил. Пришлось воспользоваться инструментом лесхоза. «Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ. Не менее сложный этап – колка дров. Необходимо было рассечь колодки за наименьшее время. Две из них были с сучками, что значительно усложнило задачу.

А это уже эстафета. В соревновательной зоне команда СТВ. В ее составе политические обозреватели, ведущая новостей спорта, журналисты и генеральный директор телекомпании. Роли каждого на соревновании четко распределены. Как и в телецентре, работаем слаженно, поддерживая друг друга.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Один из этапов эстафеты – перепиливание бревна. Чтобы как можно быстрее завершить это задание, важно найти взаимопонимание между участниками команды. Это так же, как и подготовка репортажа. Если корреспондент и оператор в коннекте, только тогда получится хороший материал.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Это очень интересно, во многом неожиданно. Не каждый день человек рубит, а здесь и полено большое. Топор острый, конечно, здорово, все супер.

На чемпионат съехались корреспонденты со всех регионов страны. Среди новичков этих соревнований – Национальная школа красоты, а также пресс-служба МЧС. В этом году чемпионат можно смело назвать международным, участвуют и иностранные коллеги. Конкуренцию нашим журналистам составила команда информационного агентства «Синьхуа» из Китая. «Крутое медийное сообщество здесь собралось». Гости и участники чемпионата по колке дров поделились впечатлениями.

Поддерживать журналистов приехали их коллеги. Для болельщиков также организаторы предусмотрели насыщенную программу. Среди конкурсов для зрителей – перетягивание саней и сборка деревянных фигур. А самые активные взяли в руки топор.

Топор не ручка и не микрофон. Но невзирая на то, что журналисты – не профессиональные лесорубы, судили их строго. Были и штрафные баллы. Особое внимание – соблюдению техники безопасности.

Сергей Ульдинович, главный судья чемпионата по колке дров:

Все участники прошли инструктаж по технике безопасности по всем упражнениям, поэтому основные условия – соблюдать технику безопасности, конечно же, хорошее настроение и победить. Организаторам удалось устроить настоящий праздник. Хоть погода была неидеальной, но это не главное. Теплая атмосфера согревала. На арене было по-настоящему жарко. Подробности.

В упорной борьбе лучшие спортсмены оказались на пьедестале чемпионата. Из рук губернатора победители и призеры получили медали и ценные подарки. В командном зачете победу одержало информационное агентство «Ваяр». И им главный трофей – топор, подписанный главой государства. Призер чемпионата по колке дров: удалось завоевать победу в том числе благодаря советам главы государства.

Евгений Шикунов, старший инженер отдела специальных и перспективных проектов телекомпании «ВоенТВ»:

Впечатления мои не передать. Это буря эмоций. Прямо все внутри кипит. Волнение очень сильное.