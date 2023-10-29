«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ

Новости Беларуси. Ежедневно на острие информационной повестки, а сегодня – топора. Самое творческое и интригующее состязание этой осени прошло на озере Вяча. Во второй раз в стране состоялся чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие и пожелание удачи всем участникам соревнований от Президента передала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Именно с подачи Александра Лукашенко в 2022-м мероприятие состоялось впервые. Александр Турчин: чемпионаты по колке дров будут выходить уже на международный уровень (здесь подробнее).

В 2023 году число участников заметно расширилось: более 240 телевизионщиков, газетчиков и блогеров соревновались в четырех дисциплинах: колка дров, переруб бревна топором, эстафета и колка по-президентски. Последнее стало одним из сложнейших испытаний. Но наш политический обозреватель Григорий Азаренок умеет рубить не только правду с экрана – справился и с поленом. Кувалду, подаренную Александром Лукашенко, сегодня с собой не прихватил. Пришлось воспользоваться инструментом лесхоза.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Президент рубит самые большие, самые тяжелые дрова. Впервые попробовал сделать то же самое. Даже кувалда сломалась. Но ничего, мы никогда не сломаемся.

Насыщенной была борьба в соревновательных секторах. Никто не хотел уступать соперникам. В результате лучшие спортсмены оказались на пьедестале чемпионата. Из рук губернатора победители и призеры получили медали и ценные подарки. В командном зачете победу одержало информационное агентство «Ваяр». Главный трофей – топор, подписанный главой государства. Призер чемпионата по колке дров: удалось завоевать победу в том числе благодаря советам главы государства (читать далее).