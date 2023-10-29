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«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ

29 октября 2023 14:42
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Новости Беларуси. Ежедневно на острие информационной повестки, а сегодня – топора. Самое творческое и интригующее состязание этой осени прошло на озере Вяча. Во второй раз в стране состоялся чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ-1

Приветствие и пожелание удачи всем участникам соревнований от Президента передала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Именно с подачи Александра Лукашенко в 2022-м мероприятие состоялось впервые.

Александр Турчин: чемпионаты по колке дров будут выходить уже на международный уровень (здесь подробнее).

«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ-4

В 2023 году число участников заметно расширилось: более 240 телевизионщиков, газетчиков и блогеров соревновались в четырех дисциплинах: колка дров, переруб бревна топором, эстафета и колка по-президентски. Последнее стало одним из сложнейших испытаний. Но наш политический обозреватель Григорий Азаренок умеет рубить не только правду с экрана – справился и с поленом. Кувалду, подаренную Александром Лукашенко, сегодня с собой не прихватил. Пришлось воспользоваться инструментом лесхоза.

«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ-7

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Президент рубит самые большие, самые тяжелые дрова. Впервые попробовал сделать то же самое. Даже кувалда сломалась. Но ничего, мы никогда не сломаемся.

«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ-10

Насыщенной была борьба в соревновательных секторах. Никто не хотел уступать соперникам. В результате лучшие спортсмены оказались на пьедестале чемпионата. Из рук губернатора победители и призеры получили медали и ценные подарки. В командном зачете победу одержало информационное агентство «Ваяр». Главный трофей – топор, подписанный главой государства.

Призер чемпионата по колке дров: удалось завоевать победу в том числе благодаря советам главы государства (читать далее). 

«Мы никогда не сломаемся». Завершился чемпионат по колке дров среди СМИ-13

Сегодня даже команда, которая заняла последнее место, не ушла с пустыми руками. Журналистам из Гродно вручили «приз на дорожку». В завершение организаторы пообещали, что чемпионат в следующем году будет не менее интересным: для участников подготовят новые испытания.

# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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