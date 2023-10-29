Призёр чемпионата по колке дров: удалось завоевать победу в том числе благодаря советам главы государства

Новости Беларуси. Ежедневно на острие информационной повестки, а сегодня – топора. Самое творческое и интригующее состязание этой осени прошло на озере Вяча. Во второй раз в стране состоялся чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Целюк, специальный корреспондент «СБ. Беларусь сегодня»:

В чемпионате участвовала второй раз. Я думаю, что удалось завоевать победу в том числе благодаря советам, которые в прошлом году дал глава государства. Мне посчастливилось поколоть с Президентом дрова. Естественно, вспоминаются навыки, вспоминаешь знания, которые тебе передал Александр Григорьевич. Я думаю, что исключительно благодаря этому. Конечно, было тяжелее в этом году, но интересно.