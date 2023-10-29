«Мы работаем на одном информационном фронте». Чемпионат по колке дров среди СМИ уже стартовал

Новости Беларуси. Владеют и пером и топором? Умение белорусских журналистов попадать точно в цель информационной повестки и рубить правду всем известно, а вот как они справятся с рубкой бревен и кто в этом деле лучший? Узнаем 29 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое творческое и интригующее состязание этой осени вот-вот откроется на озере Вяча. Во второй раз в стране проходит чемпионат по колке дров среди представителей СМИ. Более 240 участников посоревнуются в четырех дисциплинах: колка дров, переруб бревна топором, эстафета и колка по-президентски.

Прежде чем вооружиться топорами и пилами, все проходят инструктаж. Безопасность превыше всего. На чемпионат съехались корреспонденты со всех регионов страны и даже иностранные коллеги. Конкуренцию нашим журналистам составит команда информационного агентства «Синьхуа» из Китая. Среди новичков и пресс-служба МЧС, а также Национальная школа красоты.

Буквально «вырубать» победу у соперников готовится и команда СТВ. В ее составе политические обозреватели, ведущая новостей спорта, журналисты и генеральный директор телекомпании.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы работаем на одном информационном фронте, и поэтому, когда мы встречаемся, смотрим друг другу в глаза, обмениваемся мнением, это только улучшает нашу работу и наши взаимодействия, потому что мы как национальная телекомпания работаем с регионами. И всегда очень полезно знать, с кем ты работаешь, смотря человеку глаза в глаза.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Безусловно готовы. Мы съездили на тренировку, отточили свои какие-то навыки. В принципе, команда опытная. В прошлом году участвовали. Всем понравилось. Поэтому все здорово. Готовимся, ожидаем старта.