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«По международному праву сегодня можно спеть реквием». Белорусы провели пикет возле Генконсульств Литвы и Польши в Гродно

25 мая 2021 17:52
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Новости Беларуси. Свою позицию и негативное отношение к произошедшему в соседних прибалтийских странах выразили жители Гродно. В знак протеста вечером 25 мая у стен Генеральных консульств Литвы и Польши они организовали пикет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане возмущены действиями Вильнюса в отношении государственных символов нашей страны. К литовскому представительству высказать свою точку зрения с флагами и плакатами пришли люди разных возрастов.

«По международному праву сегодня можно спеть реквием». Белорусы провели пикет возле Генконсульств Литвы и Польши в Гродно-1

Как страна-партнер, страна-соседка посмела (отдельные ее дипломаты) проявить столь чудовищное неуважение к госсимволам суверенной Республики Беларусь.

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«По международному праву сегодня можно спеть реквием». Белорусы провели пикет возле Генконсульств Литвы и Польши в Гродно-4

То ли крыша едет у этих западных политиков, то ли что? Что уже не знают, что уже, извините, в детские игры играют, флаги спускают, топчут государственные. Я не знаю, дальше уже куда двигаться с нашими соседями, я не знаю. Просто это безобразие. И все.

 

«По международному праву сегодня можно спеть реквием». Белорусы провели пикет возле Генконсульств Литвы и Польши в Гродно-7

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А это уже кадры пикета у стен консульства Польши в Гродно. И позиция белорусов касательно действий наших соседей после инцидента с самолетом, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск накануне.

«По международному праву сегодня можно спеть реквием». Белорусы провели пикет возле Генконсульств Литвы и Польши в Гродно-10

По международному праву сегодня можно спеть реквием, по сути. Потому что нас, Республику Беларусь, которая помогла борту в сложной ситуации, когда ему угрожала опасность быть взорванным... К Республике Беларусь обратились за помощью: «Пожалуйста, дайте аэродром, место посадки». Мы пошли навстречу, мы поступили так, как нужно поступать, спасли людей.

# Государственная политика # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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