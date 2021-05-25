«По международному праву сегодня можно спеть реквием». Белорусы провели пикет возле Генконсульств Литвы и Польши в Гродно

Новости Беларуси. Свою позицию и негативное отношение к произошедшему в соседних прибалтийских странах выразили жители Гродно. В знак протеста вечером 25 мая у стен Генеральных консульств Литвы и Польши они организовали пикет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане возмущены действиями Вильнюса в отношении государственных символов нашей страны. К литовскому представительству высказать свою точку зрения с флагами и плакатами пришли люди разных возрастов.