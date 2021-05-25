Прямой эфир

Андрей Савиных: в Европе появляется всё больше политиков с пониженной политической ответственностью

25 мая 2021 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Так расценивают инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных: «Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами»

Андрей Савиных: в Европе появляется всё больше политиков с пониженной политической ответственностью-1

В ответ на действия латвийских властей депутаты предложили возбудить уголовное дело в отношении мэра Риги и главы внешнеполитического ведомства.

Андрей Савиных: в Европе появляется всё больше политиков с пониженной политической ответственностью-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эти действия недопустимы, и они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих государствах. Сегодня можно с уверенностью говорить, что помимо известных граждан с пониженной социальной ответственностью в Европе (и Польше) появляется все больше политиков с пониженной политической ответственностью.

# Международная политика # общество # Андрей Савиных # Мартиньш Стакис # Эдгар Ринкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для семьи это самый большой подарок в жизни». Популярна ли процедура ЭКО в Беларуси?
25 мая 2021 13:19

«Для семьи это самый большой подарок в жизни». Популярна ли процедура ЭКО в Беларуси?

Депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту Беларуси
25 мая 2021 12:42

Депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту Беларуси

Можно и нужно ли редактировать геном человека? Мнение опытного акушера-гинеколога
25 мая 2021 12:26

Можно и нужно ли редактировать геном человека? Мнение опытного акушера-гинеколога