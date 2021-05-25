Андрей Савиных: в Европе появляется всё больше политиков с пониженной политической ответственностью

Новости Беларуси. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Так расценивают инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эти действия недопустимы, и они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих государствах. Сегодня можно с уверенностью говорить, что помимо известных граждан с пониженной социальной ответственностью в Европе (и Польше) появляется все больше политиков с пониженной политической ответственностью.