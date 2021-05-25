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В Латвии требуют отставки мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа

25 мая 2021 14:26
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Новости Беларуси. Замена белорусского государственного флага в центре Риги вызвала широкий общественный резонанс, причем не только в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская «Партия центра» выступила с требованием о немедленной отставке мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа. Осудили хулиганскую выходку и в социалистической партии. Ее участники ждут «решительных мер со стороны Сейма Латвии в отношении потерявших меру реальности государственных чиновников».

В Латвии требуют отставки мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа-1

Действия рижских властей осудила Международная федерация хоккея, направив официальное письмо с требованием восстановить белорусский флаг. В противном случае организация предложила убрать и символику чемпионата.

Рене Фазель заявил, что мэр Риги использует хоккейное первенство в качестве своей политической сцены перед выборами. Фактически инцидент с нашим флагом можно расценивать как срыв чемпионата.

В Латвии требуют отставки мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа-4

Но латвийских властей, похоже, не остановить. Буквально несколько часов назад в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата сняли флаг Международной хоккейной федерации. Мэр Риги заявил, что все флаги Федерации будут заменены на бело-голубую символику латвийской столицы.

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# Международная политика # общество # Мартиньш Стакис # Эдгар Ринкевич # Фотофакт

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