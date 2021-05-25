В Латвии требуют отставки мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа

Новости Беларуси. Замена белорусского государственного флага в центре Риги вызвала широкий общественный резонанс, причем не только в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская «Партия центра» выступила с требованием о немедленной отставке мэра Риги и министра иностранных дел за оскорбление белорусского символа. Осудили хулиганскую выходку и в социалистической партии. Ее участники ждут «решительных мер со стороны Сейма Латвии в отношении потерявших меру реальности государственных чиновников».