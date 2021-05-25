«Дети окунаются в саму атмосферу». Как в агроклассах готовят будущих специалистов для сельхозпредприятий

Новости Беларуси. В Витебске впервые прошел областной форум профильных аграрных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие объединило не только школьников, но и студентов агротехнических колледжей региона и даже вузов страны. Свою работу форум начал с выставки «Биржа агропрофессий», где молодежь региона сможет не только поближе познакомиться с будущей профессией, но и пообщаться с руководителями предприятий и даже посетить флагманы агропромышленного комплекса севера страны.

Виктор Пралич продолжит. Аграрный класс в Вороновской школе – один из 88 в Витебской области. Здесь углубленно изучают химию и биологию. А тема сегодняшнего урока – «Государственная политика развития сельских территорий и условий жизни на селе». В стенах школы ребят знакомят с тонкостями работы АПК страны. Теорию же закрепляют на передовых предприятиях по агросубботам.

Оксана Орлова, учитель биологии Вороновской средней школы:

При посещении предприятий дети окунаются в саму атмосферу. Они воочию видят эти предприятия, и это дает им возможность уже углубиться в профессию.

Данута Майтова признается, что долго не взвешивала за и против того, сесть ли за парту аграрного класса. Выбор был очевиден. Сама Данута живет в агрогородке, а примером послужили родители. Они всю жизнь трудятся в сельском хозяйстве. С будущей профессией выпускница уже определилась – станет ветеринарным врачом.

Данута Майтова, ученица Вороновской средней школы:

Агроклассы позволяют нам рассмотреть профессию изнутри. Мы посещаем различные предприятия и производства. Мы были удивлены тем, что ручной труд был практически заменен инновациями, технологиями. Мы посмотрели производство масла из рапса, посмотрели, как доят коров уже не люди, а именно роботы. Поэтому я очень рада, что выбрала агрокласс. Агрокласс в Вороновской школе – один из первых, который был открыт еще в 2018-м. Первый выпуск был в 2020 году. 50 % учеников стали студентами белорусских вузов сельскохозяйственного профиля.

Виктор Пралич, корреспондент:

«За молодежью – будущее» такое название получил первый форум аграрных классов. Это стало своеобразной площадкой обмена опыта и интереса между учеником, учреждением образования и работодателем. Школьники демонстрировали, чему уже научились на занятиях, учащиеся агротехнических колледжей – чему можно научиться, вузы – что могут предложить дальше. К примеру, это поступление на некоторые специальности для выпускников агроклассов только по собеседованию. Так, студентами Гродненского аграрного университета стали 33 выпускника, в том числе и из Витебской области.

Виктор Поплевко, декан факультета довузовской подготовки профориентационной работы Гродненского государственного аграрного университета:

Он уже практически имеет представление о сельскохозяйственном производстве. Второе, что, конечно, следует отметить – это выпускники, как правило, сельских школ, которые знают специфику работы на селе, знакомы с сельским укладом жизни на эту профессию. И в итоге, мне кажется, вероятность закрепления таких учеников намного будет больше. Не секрет, что агропромышленный комплекс испытывает дефицит кадров. Но и сегодня сельское хозяйство уже далеко не то, что было лет 30 назад. Строятся современные роботизированные комплексы, старую технику сменяют энергонасыщенные трактора.

Сергей Кондерский, заместитель генерального директора Глубокского агропромышленного объединения:

Людям надо доносить, родителям детей, сами детям о том, что идет переломный момент. К сельскохозяйственному производству все поворачиваются лицом, вкладываются серьезные деньги как самих предприятий, так и государство оказывает поддержку. Ориентируем детей, будущих выпускников на то, что бы они поступали на сельхозпредприятия и связывали судьбу с сельхозпроизводством в будущем.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Вот эта площадка сегодня практически настолько всеобъемлющая. Каждый из наших ребят в состоянии прийти, посмотреть, ознакомиться с нашими колледжами, с нашими вузами, что это за профессия. Наша задача на таком вот уровне 10-11 классов сориентировать наших выпускников, чтобы они безошибочно почувствовали свою профессию. Тогда и государство от этого найдет, и ребята ничего не потеряют.



