«Белавиа» отменяет полёты в Украину до конца лета

Новости Беларуси. Из-за аварийной посадки самолета Ryanair в Минске ряд европейских авиакомпаний меняет траекторию полетов – направляет их в обход воздушного пространства Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в «Белаэронавигации», потенциальные потери авиатрафика из-за этих действий оцениваются на уровне около 5 %.

Стало известно, что «Белавиа» отменяет полеты в Париж и Лондон до 30 октября в связи с решением правительств Франции и Великобритании о запрете выполнения рейсов в эти страны. Приостанавливается и авиасообщение с Вильнюсом. Меры приняты в ответ на такое же решение литовской стороны. Также на сайте «Белавиа» появилась информация об отмене полетов в Украину до конца лета. Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам. Они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.