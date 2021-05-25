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По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта

25 мая 2021 07:13
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Новости Беларуси. В борьбе с киберпреступностью прежде всего не нужно забывать о собственной цифровой гигиене. Именно к такому мнению пришли участники дискуссии «По существу» нашего телеканала.

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По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта-1

В фокусе обсуждения оказалась тема киберпреступлений. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь только за год количество виртуальных краж в Беларуси выросло на 270 %.

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По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта-4

И виной тому чаще всего являемся мы сами. Грань между реальным и виртуальным все больше стирается, и зачастую мы сами позволяем мошенникам завладеть нашим умом и кошельком как следствие. А любой взлом начинается с некоторого крючка.

Вымогание денег по телефону остается самой популярной схемой мошенничества. Но с каждым годом преступники наращивают и усложняют махинации. Меж тем из миллионов раскрытыми остаются всего лишь десятки дел. Цифровая грамотность в этой ситуации пока остается единственным правилом безопасности.

По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта-7

Ток-шоу «По существу» смотрите по понедельникам на телеканале СТВ.

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# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алексей Новаш # Анжелика Сафонова # Фотофакт

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