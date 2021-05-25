По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта

Новости Беларуси. В борьбе с киберпреступностью прежде всего не нужно забывать о собственной цифровой гигиене. Именно к такому мнению пришли участники дискуссии « По существу » нашего телеканала.

В фокусе обсуждения оказалась тема киберпреступлений. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь только за год количество виртуальных краж в Беларуси выросло на 270 %.

И виной тому чаще всего являемся мы сами. Грань между реальным и виртуальным все больше стирается, и зачастую мы сами позволяем мошенникам завладеть нашим умом и кошельком как следствие. А любой взлом начинается с некоторого крючка.

Вымогание денег по телефону остается самой популярной схемой мошенничества. Но с каждым годом преступники наращивают и усложняют махинации. Меж тем из миллионов раскрытыми остаются всего лишь десятки дел. Цифровая грамотность в этой ситуации пока остается единственным правилом безопасности.