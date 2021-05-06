Прямой эфир

По инициативе посольства Молдовы в Беларуси. В Минске открыли памятник Иону Солтысу

06 мая 2021 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В память об общем подвиге в Партизанском районе в торжественной обстановке открыли памятник молдавскому воину и Герою Советского Союза Иону Солтысу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По инициативе посольства Молдовы в Беларуси. В Минске открыли памятник Иону Солтысу -1

Ион Солтыс участвовал в освобождении Беларуси, Украины и Молдовы, ценой собственной жизни уничтожил несколько немецких дотов.

Бронзовый бюст установили в сквере на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси.

Над скульптурой Героя работал художник Хизри Асадулаев. Бронзовая композиция установлена на постаменте из красного гранита.

По инициативе посольства Молдовы в Беларуси. В Минске открыли памятник Иону Солтысу -4

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:
Идея зародилась в 2019 году. Приняли решение, что нужно обязательно памятник поставить, потому что единственный город в СНГ, где есть улица Иона Солтыса. В прошлом году мы должны были открыть, но из-за COVID не смогли. Поэтому сегодня официальный визит спикера парламента в Беларуси. Я очень рад, что нам удалось открыть этот памятник здесь.

По инициативе посольства Молдовы в Беларуси. В Минске открыли памятник Иону Солтысу -7

После церемонии открытия к мемориалу возложили цветы. Теперь памятник станет еще одним символом дружбы Беларуси и Молдовы.

Читайте также:

Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?

Председатель парламента Молдовы: мы обязаны развивать взаимоотношения, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга

«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону

# Великая Отечественная война # общество # Хизри Асадулаев # Ион Солтыс # Игорь Додон # Зинаида Гречаный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?
06 мая 2021 14:39

«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?

Игорь Сергеенко: унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов
06 мая 2021 14:24

Игорь Сергеенко: унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин
06 мая 2021 14:11

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин