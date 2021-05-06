По инициативе посольства Молдовы в Беларуси. В Минске открыли памятник Иону Солтысу

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:

Идея зародилась в 2019 году. Приняли решение, что нужно обязательно памятник поставить, потому что единственный город в СНГ, где есть улица Иона Солтыса. В прошлом году мы должны были открыть, но из-за COVID не смогли. Поэтому сегодня официальный визит спикера парламента в Беларуси. Я очень рад, что нам удалось открыть этот памятник здесь.