По инициативе посольства Молдовы в Беларуси. В Минске открыли памятник Иону Солтысу

Новости Беларуси. В память об общем подвиге в Партизанском районе в торжественной обстановке открыли памятник молдавскому воину и Герою Советского Союза Иону Солтысу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В память об общем подвиге в Партизанском районе в торжественной обстановке открыли памятник молдавскому воину и Герою Советского Союза Иону Солтысу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ион Солтыс участвовал в освобождении Беларуси, Украины и Молдовы, ценой собственной жизни уничтожил несколько немецких дотов.
Бронзовый бюст установили в сквере на пересечении улиц Ваупшасова и Солтыса по инициативе молдавской диаспоры и при поддержке посольства Молдовы в Беларуси.
Над скульптурой Героя работал художник Хизри Асадулаев. Бронзовая композиция установлена на постаменте из красного гранита.
Игорь Додон, экс-президент Молдовы:
Идея зародилась в 2019 году. Приняли решение, что нужно обязательно памятник поставить, потому что единственный город в СНГ, где есть улица Иона Солтыса. В прошлом году мы должны были открыть, но из-за COVID не смогли. Поэтому сегодня официальный визит спикера парламента в Беларуси. Я очень рад, что нам удалось открыть этот памятник здесь.
После церемонии открытия к мемориалу возложили цветы. Теперь памятник станет еще одним символом дружбы Беларуси и Молдовы.
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