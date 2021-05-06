Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?

Новости Беларуси. Парламентская делегация Молдовы в эти дни с визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 мая зарубежных гостей принимали в Национальном собрании Беларуси. Спикеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, его правовую основу. Между странами заключено более 90 соглашений.

Товарооборот в 2020 году составил свыше 200 миллионов долларов. В Молдове собирают белорусские троллейбусы и тракторы. В числе экспортных позиций автомобильная и коммунальная техника, лифтовое оборудование, лекарства. Андрейченко на встрече с делегацией Молдовы: особое значение мы придали вопросу сохранения исторической правды

В повестке переговоров дальнейшее развитие межпарламентского, социально-экономического, инвестиционного диалога. Свои намерения стороны закрепили подписанием совместного заявления о сотрудничестве. Председатель парламента Молдовы: мы обязаны развивать взаимоотношения, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга