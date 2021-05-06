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Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?

06 мая 2021 08:12
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Новости Беларуси. Парламентская делегация Молдовы в эти дни с визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 мая зарубежных гостей принимали в Национальном собрании Беларуси. Спикеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, его правовую основу. Между странами заключено более 90 соглашений.

Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?-1

Товарооборот в 2020 году составил свыше 200 миллионов долларов. В Молдове собирают белорусские троллейбусы и тракторы. В числе экспортных позиций автомобильная и коммунальная техника, лифтовое оборудование, лекарства.

Андрейченко на встрече с делегацией Молдовы: особое значение мы придали вопросу сохранения исторической правды

Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?-4

В повестке переговоров дальнейшее развитие межпарламентского, социально-экономического, инвестиционного диалога. Свои намерения стороны закрепили подписанием совместного заявления о сотрудничестве.

Председатель парламента Молдовы: мы обязаны развивать взаимоотношения, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга

Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?-7

Общее историческое прошлое – еще одна тема визита. 6 мая парламентарии примут участие в открытии бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Посетят мемориальный комплекс «Хатынь», а в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси.

# Беларусь-Молдова # общество # Фотофакт

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