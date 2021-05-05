«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону

Александр Лукашенко лично провел небольшую экскурсию своему гостю. Не секрет, что глава нашего государства увлекается аграрным делом и может похвастаться своим подсобным хозяйством.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот, где военные оставили. Там у меня ферма целая. В смысле лошади, кролики, страусы, там эта часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли. Не моих, а местного кооператива.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:

Картошку где? Здесь...

Александр Лукашенко:

Да, картошку здесь и в Дроздах тоже.

Игорь Додон:

Я видел, как вы собираете картошку.