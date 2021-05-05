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«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону

05 мая 2021 20:21
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лично провел небольшую экскурсию своему гостю. Не секрет, что глава нашего государства увлекается аграрным делом и может похвастаться своим подсобным хозяйством.

«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот, где военные оставили. Там у меня ферма целая. В смысле лошади, кролики, страусы, там эта часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли. Не моих, а местного кооператива.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Картошку где? Здесь...

Александр Лукашенко:
Да, картошку здесь и в Дроздах тоже.

Игорь Додон:
Я видел, как вы собираете картошку.

«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону-4

Показал Президент и достаточно скромный по размерам, но уютный деревянный дом. Такая атмосфера как раз подходит для комфортной беседы на самые разные темы.

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# Беларусь-Молдова # общество # Александр Лукашенко # Игорь Додон # Николай Лукашенко # Фотофакт

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