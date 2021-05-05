«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко лично провел небольшую экскурсию своему гостю. Не секрет, что глава нашего государства увлекается аграрным делом и может похвастаться своим подсобным хозяйством.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот, где военные оставили. Там у меня ферма целая. В смысле лошади, кролики, страусы, там эта часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли. Не моих, а местного кооператива.
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Картошку где? Здесь...
Александр Лукашенко:
Да, картошку здесь и в Дроздах тоже.
Игорь Додон:
Я видел, как вы собираете картошку.