Игорь Сергеенко: унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов

Новости Беларуси. Государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе.

Глава государства отметил, что благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях.