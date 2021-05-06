Игорь Сергеенко: унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов
Новости Беларуси. Государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе.
Глава государства отметил, что благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях.
События лета-осени 2020-го показали, что стране нужны действительно «государственные люди». При этом сейчас речь не идет о кардинальном изменении или сломе старой системы. Время требует адекватных решений. С учетом возрастающих угроз. И главное – обеспечить пополнение госорганов стоящими кадрами и сильными специалистами.
Александр Лукашенко: здесь не должно быть какого-то перехлеста, если я госслужащий, значит, растопырил пальцы
Новый закон о государственной службе сейчас дорабатывается и будет рассмотрен депутатами. После совещания у Александра Лукашенко, общаясь с журналистами, глава Администрации Президента подчеркнул – документ не подразумевает увеличения числа льгот и преференций. Наоборот, повышается требовательность к госслужащим и усиливается ответственность. Предлагается также ввести правила служебной этики. Что касается социально-правовых гарантий, то, по словам Игоря Сергеенко, фундаментальных изменений в этой части планируется.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
Основные задачи, которые ставятся, – это повышение эффективности работы государственных органов, повышение качества подбора на работу в госорганы и повышение престижа государственной службы. Предлагается систематизировать в целом всю государственную службу в нашей стране. Предполагается, что будут введены три вида службы: государственная гражданская, военная служба и служба в военизированных организациях. Закладываются общие принципы и требования к государственным служащим. Унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов. Вводятся и новые требования, которые сводятся к повышению спроса, повышению требований к конкретным людям, которые будут работать на государственной службе, по примеру военной службы. Вводится новый принцип – это оценка эффективности деятельности государственного служащего.
Кроме того, Президент отметил, что особое значение приобретает морально-этический облик госслужащего. Одним из принципиальных требований остается высокий профессионализм и преданность стране.