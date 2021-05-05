Председатель парламента Молдовы: мы обязаны развивать взаимоотношения, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга

Зинаида Гречаный, председатель парламента Молдовы:

Наше сотрудничество будет продолжаться не только в области промышленности, сельского хозяйства, что очень важно. По нашим дорогам бегают белорусские автобусы. По нашим кишиневским улицам бегают белорусские троллейбусы, которые, кстати, собираются уже и в Кишиневе. Будем надеяться, что будет налажена и сборка автобусов. На наших полях работает белорусская сельхозтехника, и это очень важно, наши граждане это ценят. И мы обязаны просто эти взаимоотношения развивать, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга на международных площадках. И мы это будем делать.

Александр Лукашенко – Игорю Додону: «У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится»