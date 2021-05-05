Председатель парламента Молдовы: мы обязаны развивать взаимоотношения, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга

Новости Беларуси. Парламентскую делегацию Молдовы 5 мая встречали в Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, его правовую основу.
Новости Беларуси. Парламентскую делегацию Молдовы 5 мая встречали в Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, его правовую основу.
Зинаида Гречаный, председатель парламента Молдовы:
Наше сотрудничество будет продолжаться не только в области промышленности, сельского хозяйства, что очень важно. По нашим дорогам бегают белорусские автобусы. По нашим кишиневским улицам бегают белорусские троллейбусы, которые, кстати, собираются уже и в Кишиневе. Будем надеяться, что будет налажена и сборка автобусов. На наших полях работает белорусская сельхозтехника, и это очень важно, наши граждане это ценят. И мы обязаны просто эти взаимоотношения развивать, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга на международных площадках. И мы это будем делать.
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Для гостей провели экскурсию. Они побывали в Овальном зале Дома правительства. Встреча проходит накануне Дня Победы. Общее историческое прошлое – еще одна тема визита. 6 мая парламентарии примут участие в открытии бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Посетят мемориальный комплекс «Хатынь», а в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси. Запланирована встреча и в правительстве.