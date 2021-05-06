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«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?

06 мая 2021 14:39
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Новости Беларуси. Инновации в здоровье. В Молодечненской больнице начали проводить новые операции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь продолжается процесс внедрения высоких технологий.

«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?-1

Доступны пациентам в частности эндоваскулярные вмешательства. Это операции на кровеносных сосудах с использованием специальных инструментов. В апреле провели первые ангиографические контрастные исследования сосудов сердца. Начали выполнять стентирование – хирургическое расширение участка, суженного различными патологиями. Эту операцию в больнице выполняют круглосуточно. Медики прошли дополнительное обучение.

«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?-4

Иван Лужинский, заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы:
Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью, может случиться и днем. Предусмотреть и спланировать не всегда получается. Но выполняются и плановые вмешательства, то есть на уровне поликлиники проводится отбор пациентов, которые длительное время страдают нарушением кровообращения сердечной мышцы, страдающие так называемой стенокардией. Мы их подбираем, они проходят исследования, и выполняются уже на сегодняшний день оперативные вмешательства. 

«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?-7

В больнице продолжается борьба с коронавирусом. На базе четырех отделений работает инфекционный госпиталь. В роддоме отведено 30 коек для рожениц, у которых диагностирован COVID-19. В Молодечно привозят пациентов и из соседних районов.

# Учреждения здравоохранения # общество # Иван Лужинский # Фотофакт

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