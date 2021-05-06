«Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью». Какие новые операции начали делать в больнице Молодечно?

Иван Лужинский, заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы:

Это неплановая проблема, которая может случиться и ночью, может случиться и днем. Предусмотреть и спланировать не всегда получается. Но выполняются и плановые вмешательства, то есть на уровне поликлиники проводится отбор пациентов, которые длительное время страдают нарушением кровообращения сердечной мышцы, страдающие так называемой стенокардией. Мы их подбираем, они проходят исследования, и выполняются уже на сегодняшний день оперативные вмешательства.