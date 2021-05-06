Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин

Новости Беларуси. Окружить вниманием и заботой. В канун Дня Победы в Минской области продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он не только участник войны, но и почетный гражданин Минской области. После Победы активно занимался общественной деятельностью. Был секретарем райкома в Слуцке, Любани, четверть века отработал в Комитете госконтроля. За достигнутые успехи ему присвоено звание Героя Труда.

Сейчас Александру Слободе 100 лет. Вековой юбилей ветеран отметил в 2020 году.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Александр Иванович прошел весь путь Великой Отечественной войны – от начала и до завершения. Самое главное, очень много он сделал для нашей Минщины и в мирное время, работал на различных руководящих должностях.

Хочу пожелать огромного здоровья, крепкого, чтобы еще не один его день рождения и не один праздник 9 Мая встречали вместе.