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Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин

06 мая 2021 14:11
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Новости Беларуси. Окружить вниманием и заботой. В канун Дня Победы в Минской области продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин лично выразил теплые слова благодарности и поздравил с праздником Александра Слободу.

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин -1

Он не только участник войны, но и почетный гражданин Минской области. После Победы активно занимался общественной деятельностью. Был секретарем райкома в Слуцке, Любани, четверть века отработал в Комитете госконтроля. За достигнутые успехи ему присвоено звание Героя Труда.

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин -4

Сейчас Александру Слободе 100 лет. Вековой юбилей ветеран отметил в 2020 году.

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин -7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Александр Иванович прошел весь путь Великой Отечественной войны – от начала и до завершения. Самое главное, очень много он сделал для нашей Минщины и в мирное время, работал на различных руководящих должностях.

Хочу пожелать огромного здоровья, крепкого, чтобы еще не один его день рождения и не один праздник 9 Мая встречали вместе.

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин -10

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны:
Я искренне благодарен губернатору столичной области Александру Генриховичу за особое внимание и отношение к ветеранам.

Отметил 100-летие, прошёл от начала до конца всю войну. Ветерана Великой Отечественной поздравил Александр Турчин -13

Всего же в Минской области около полутысячи ветеранов. И каждый в эти дни окружен особым вниманием и заботой.

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Александр Слобода # Фотофакт

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