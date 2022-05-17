«Мастер справился буквально за 30-40 минут». Сколько стоят услуги мужа на час и всем ли они доступны?

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, сколько вы зарабатываете? Может быть, если вы не будете называть конкретную сумму. Дорого сейчас вызывать мужа на час? Каждый может себе позволить?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я скажу, что точно дорого. Потому что совсем недавно я тоже столкнулась с такой проблемой. Мне нужно было собрать кровать. Я обзвонила очень много мастеров на час. Меньше 100 рублей, чтобы собрать кровать, мне сумму не озвучили.
Наталья Надольская:
У меня тоже есть история. Я купила на скидке зеркало, которое нужно было повесть в ванной. Зеркало стоило 25 рублей. Чтобы его повесть, мне сказали сумму 45 рублей с выездом за город. То есть это плюс выезд и сама услуга. Я подумала: «А в чем был смысл покупать зеркало на скидке, если 45 рублей стоит его установка?» Виктор, мы ждем объяснений.
Виктор Новицкий, мастер на час:
По поводу кровати, по опыту – то, может, и дороговато.
Юлия Самусенко:
Дорого однозначно, потому что мастер справился буквально за 30-40 минут. Я посмотрела, что ничего такого сложного он не делал.
Виктор Новицкий:
Наверное, вы мало поискали, потому что на самом деле чуть дешевле. По поводу зеркала, что вы говорите – то, в принципе, все зависит, какой у вас километраж от города. Это учитывается. Плюс, если у вас, например, на стене керамическая плитка, керамогранит, то она тяжело сверлится. На нее специальные алмазные коронки должны. То есть километраж, плюс затраты на эти коронки, то, в принципе, неважно – зеркало будет стоить 50 долларов или 20 рублей, то работа одна и та же. Столько же отверстий нужно будет просверлить. Если деревянная стена, то это уже совсем другая цена. Это проще, легче будет.
По хозяйству все будет делать муж. А не слишком ли завышенные ожидания у современных женщин – подробнее здесь.