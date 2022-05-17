«Мастер справился буквально за 30-40 минут». Сколько стоят услуги мужа на час и всем ли они доступны?

Муж на час. Раковина засорилась, дверь скрипит, а под стиральной машинкой появилась огромная лужа. О том, должен ли современный мужчина уметь починить кран, вкрутить лампочку, повесить полку или достаточно просто обеспечить семью финансами и иметь возможности оплатить эти услуги, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, сколько вы зарабатываете? Может быть, если вы не будете называть конкретную сумму. Дорого сейчас вызывать мужа на час? Каждый может себе позволить?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я скажу, что точно дорого. Потому что совсем недавно я тоже столкнулась с такой проблемой. Мне нужно было собрать кровать. Я обзвонила очень много мастеров на час. Меньше 100 рублей, чтобы собрать кровать, мне сумму не озвучили.

Наталья Надольская:

У меня тоже есть история. Я купила на скидке зеркало, которое нужно было повесть в ванной. Зеркало стоило 25 рублей. Чтобы его повесть, мне сказали сумму 45 рублей с выездом за город. То есть это плюс выезд и сама услуга. Я подумала: «А в чем был смысл покупать зеркало на скидке, если 45 рублей стоит его установка?» Виктор, мы ждем объяснений.