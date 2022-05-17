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Уже забронированы почти все места. В Беларуси возрос спрос на отдых в детских лагерях

17 мая 2022 15:10
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Новости Беларуси. Отмечен колоссальный спрос на оздоровление в детских загородных лагерях этим летом. Уже забронированы почти все места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Уже забронированы почти все места. В Беларуси возрос спрос на отдых в детских лагерях-1

На подготовку минских загородных лагерей к летнему сезону было направлено более 7 миллионов рублей. Работу учреждений организуют в несколько смен. Так, в некоторых их будет пять. Здесь они откроются 26-27 мая. Предстоящим летом минские школьники смогут укрепить здоровье в 31 загородном детском оздоровительном лагере. Перед приездом школьников учреждения пройдут проверку. Городские санитарные службы проведут санобработку помещений и прилегающей территории.

Уже забронированы почти все места. В Беларуси возрос спрос на отдых в детских лагерях-4

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:
В Минске к открытию планируется 31 оздоровительный лагерь, 30 лагерей находятся на надзоре санитарно-эпидемиологической службы города. Во всех детских оздоровительных загородных лагерях начаты ремонтные работы, специалисты по обработке проводят экологические мероприятия. Сроки по обработкам территорий как лагерей, так и зон отдыха населения, поставлены до 20 мая.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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