Уже забронированы почти все места. В Беларуси возрос спрос на отдых в детских лагерях

Новости Беларуси. Отмечен колоссальный спрос на оздоровление в детских загородных лагерях этим летом. Уже забронированы почти все места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На подготовку минских загородных лагерей к летнему сезону было направлено более 7 миллионов рублей. Работу учреждений организуют в несколько смен. Так, в некоторых их будет пять. Здесь они откроются 26-27 мая. Предстоящим летом минские школьники смогут укрепить здоровье в 31 загородном детском оздоровительном лагере. Перед приездом школьников учреждения пройдут проверку. Городские санитарные службы проведут санобработку помещений и прилегающей территории.