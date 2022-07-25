По этой дороге часто ездят иностранцы, а в лобовое может прилететь камень. Как предлагают её отремонтировать?

Дороги страны, по сути, ее визитная карточка. И чтобы оставлять хорошие впечатления, они должны соответствовать целому ряду требований: протяженности, качеству покрытий, пропускной способности, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

С первого взгляда и не верится, что мы где-то в Беларуси, ведь принято считать, что отечественные транспортные пути качественные. Но, как видим, не все так гладко. На этот пример без слез не взглянешь. А дорога хоть и местного значения, но с республиканским потенциалом.

Геннадий Веремейчик, директор загородного клуба:

Туристы жалуются. Если вы посмотрите на отзывы о наших услугах, достаточно высокий показатель. Но часто люди, которые оставляют нам отзывы, понижают нам оценку из-за ситуаций с дорогой. Приезжала до пандемии латышская контора, которая пыталась отправлять к нам туристов. Мы здесь неплохо расположены между Минском и Литвой как такой перевалочный пункт. У нас гостиница, ресторан хороший. Мы могли бы привлекать туристов. Но люди приехали из Латвии сюда, проехали эти три километра. И говорят, ребята, как бы все хорошо, но все впечатление от ваших услуг портит вот этот кусок дороги.

Николай Кобзарь, директор спортивно-оздоровительного центра:

На данный момент мы воспитали больше 45 чемпионов Республики Беларусь, очень много иностранцев тренируется. Иностранцы приезжают: россияне, казахи, азербайджанцы, латыши, эстонцы. Латвийцев стало больше ездить тренироваться. Я думаю, что если бы была хорошая дорога, было бы в два раза больше иностранцев здесь. Мы эту дорогу обслуживаем. С «Фестивальным» договорились. Мы летом более-менее ямы закапываем, нет же у нас ни техники специальной, ни обученных людей. Битым асфальтом засыпаем ямы. Они зимой благодаря тому, что у них трактор есть. Состояние сами видите какое.

Такого ремонта надолго не хватает. В сухую погоду – на неделю, в мокрую дождь вымывает асфальтную крошку за считаные часы. Да и в целом небезопасно. Камни из ямы запросто могут прилететь в лобовое стекло. Приятного мало. Геннадий Веремейчик:

Четыре года назад ямочный ремонт проводился, что-то делалось силами властей, это было раза два в сезон. А потом все это утихло, загасло, и мы переложили всю эту ответственность на себя. Сейчас мы это подсыпаем, делаем, но с каждой этой подсыпкой новой становится ездить все труднее и труднее. 15 километров в час, больше я ехать по той дороге не могу.

Проблемных дорог хватает не только в Воложинском районе, но и по всей стране. И этот извечный вопрос решить раз и навсегда вряд ли получится. Что ни говори, а непростые зимы, снег и перепады температур, рост автомобилизации населения, ограниченный бюджет не добавляют дорогам прочности. Качественные и безопасные транспортные артерии – это общее желание и автолюбителей и самих дорожников. Только вот должно сойтись много разных «но». Что касается первоочередности, то тут, к чьему-то сожалению, выигрывают не те дороги, по которым было большее количество обращений, а те, которые ведут к большему количеству населенных пунктов, ключевым хозяйствам, предприятиям и таким социально-значимым объектам, как школы и детские сады. Решение принимают коллегиально: либо включают в план, либо нет. Что касается дороги в нашем сюжете, то в смете на текущий год она не фигурирует. Но остается надежда, что попадет в следующем. Специалисты подсчитали, чтобы вместо ям здесь появилась дорога, надо 750 тысяч белорусских рублей. А в наличии на год в местном ДРСУ – всего миллион. При этом проблемные дороги тянутся аж на 130 километров. Когда до несчастных трех тысяч метров, что ведут к четырем товариществам и двум загородным клубам, один из которых спортивный, доберутся дорожники, неизвестно. Но решение есть, утверждает представитель Минского облдорстроя Валентин Вовченко.