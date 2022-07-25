Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре

Лена Климук, кулинар: Приготовим любимое детское блюдо – макароны с сыром. Но будет в них один очень важный секрет.

Секретик, чтобы ваша паста удалась. Обязательно прочитайте на пачке, сколько времени готовится паста, и отнимите одну минуту. Тогда вы получите аль денте.

Главный секрет нашей пасты в том, что мы будем ее обжаривать. Разогреваем сковородку. Сначала растительное масло, а затем сливочное. Высыпаем макароны. Начинаем помешивать. Обжариваем пасту до орехового аромата и золотистого цвета. Их нужно постоянно помешивать, чтобы они не пригорели. Придется немножко постоять у плиты. Паста уже обжарилась. Она очень красивого золотого цвета. Начинаем добавлять в нее воду. Буквально на сантиметр выше пасты.

Паста готова. Она прекрасного золотистого цвета. На финальной стадии добавляем тертый твердый ваш любимый сыр. Прямо в сковородку. Перемешиваем и выкладываем на сервировочную тарелку.

Скорее всего, ваши дети любят просто макароны с сыром. А для вас, родители, всегда можно добавить и слабосоленую семгу, и зелень, и томаты, и любимый сыр.