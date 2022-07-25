Прямой эфир

Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре

25 июля 2022 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Приготовим любимое детское блюдо – макароны с сыром. Но будет в них один очень важный секрет.

Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре-1

Главный секрет нашей пасты в том, что мы будем ее обжаривать. Разогреваем сковородку. Сначала растительное масло, а затем сливочное. Высыпаем макароны. Начинаем помешивать. Обжариваем пасту до орехового аромата и золотистого цвета. Их нужно постоянно помешивать, чтобы они не пригорели. Придется немножко постоять у плиты. Паста уже обжарилась. Она очень красивого золотого цвета. Начинаем добавлять в нее воду. Буквально на сантиметр выше пасты.

Секретик, чтобы ваша паста удалась. Обязательно прочитайте на пачке, сколько времени готовится паста, и отнимите одну минуту. Тогда вы получите аль денте.

Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре-4

Паста готова. Она прекрасного золотистого цвета. На финальной стадии добавляем тертый твердый ваш любимый сыр. Прямо в сковородку. Перемешиваем и выкладываем на сервировочную тарелку.  

Скорее всего, ваши дети любят просто макароны с сыром. А для вас, родители, всегда можно добавить и слабосоленую семгу, и зелень, и томаты, и любимый сыр. 

Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре-7

Для приготовления пасты с сыром понадобится:  
Соль по вкусу.  
Масло подсолнечное.  
Масло сливочное.  
Твердый сыр.  
Макароны – 200 граммов.  

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие ягоды самые полезные, а какие нужно есть с осторожностью? Разбираемся с экспертами
25 июля 2022 08:28

Какие ягоды самые полезные, а какие нужно есть с осторожностью? Разбираемся с экспертами

Белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации. Анонс ток-шоу «По существу»
25 июля 2022 08:16

Белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации. Анонс ток-шоу «По существу»

Урожай-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн
25 июля 2022 07:35

Урожай-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 630 тысяч тонн