Какие ягоды самые полезные, а какие нужно есть с осторожностью? Разбираемся с экспертами

Анастасия Макеева, корреспондент:
Лето – самое время нырнуть в малиновые реки и наполниться витаминами на год вперед. Узнаем все о пользе ягод вместе с экспертами.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Лето – самое время нырнуть в малиновые реки и наполниться витаминами на год вперед. Узнаем все о пользе ягод вместе с экспертами.
Я все ягоды люблю.
Началась черешня – с внуком черешню кушаем, арбузы пошли – арбузы.
Лучше всего замораживать, я считаю, это более натурально.
Свежее все. Ложка и больше ничего.
Белорусские леса богаты на урожай. Фермеры радуют. На прилавках изобилие даров. Неспроста бабушки говорят «ешьте чарницы – забудете про больницы!» Ягоды – это лекарство, кладезь витаминов и минералов. Они повышают иммунитет, благотворно влияют на работу почек, пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы. Это супер антиоксидант, который помогает расцветать и хорошеть.
Анна Бедрицкая, диетолог, фитнес-тренер:
Благодаря большому количеству наличия витамина С в ягодах мы становимся красивее, здоровее, активнее. Лучше употреблять их как отдельный прием пищи в первую половину дня, потому что ягоды являются довольно углеводистым продуктом, поэтому тем, кто следит за фигурой, лучше исключить их вечернего приема пищи. Ягоды хорошо сочетаются с кашами. Из ягод также можно готовить морсы, компоты, смузи.
Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:
Витамин группы В, здесь и калий, кальций, магний, железо, цинк. Сочетание это волшебное витамина С, фолиевой кислоты и железа, например, в клубнике хорошо работает в отношении железодефицитных состояний. Суточная норма ягод – где-то около стакана, 250-300 граммов ягод в день.
Но в бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Людям с острыми гастритами, язвами, воспалениями кишечника стоит быть острожнее с кислой ягодой. Вишня, ежевика, голубика богаты витамином К, и тем, кто страдает нарушением свертываемости крови, следует быть начеку. Большое количество органических кислот – враг для эмали. Возьмите за правило – полоскать ротовую полость после летнего десерта. Особенно это касается людей с повышенной чувствительностью зубов. Аллергикам лучше не злоупотреблять красными ягодами.
Анна Бедрицкая:
Ставим на первое место голубику, на второе место чуть-чуть поднимется черника, и на третьем месте окажется клубника. Клубника является мощным антидепрессантом. Кроме того, она обладает мощным противораковым действием. В чернике содержится большое количество веществ, которые называются лютеин, зеаксантин. Способствует профилактике заболеваний сетчатки глаза и улучшению работы зрительного аппарата.
Катерина Давыдова:
С осторожностью употребляем такую ягоду, как малина, так как она обладает мочегонным действием и у человека, который имеет камни в почках, нужно быть острожным. За счет того, что черешня – это сладкая ягода и там достаточно много природного сахара, рекомендую ограничить для людей, которые имеют сахарный диабет либо предрасположение к нему, инсулинорезистентность, либо нарушение углеводного обмена и заболевание поджелудочной железы.
Самая ценная ягода – свежая, сорванная с грядки или лесного кустика. При термообработке теряются полезные свойства. Сахар – зло, а в компотах и вареньях блокирует усвоение оставшихся витаминов. Заморозка также разрушает большое количество минералов. Поэтому ловите момент!
Анна Бедрицкая:
Многие думают, что бесполезно употреблять ягоды в пищу каждый день, все равно осенью мы будем болеть. Это абсолютный миф. Дело в том, что минералы и биологически активные вещества имеют способность аккумулироваться и откладываться в организме человека. Исцеляйтесь, оздоравливайтесь и помните, что лучшее лекарство – это еда.