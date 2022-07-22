«Вы хотя бы с баланса снимите». Почему до дороги в ужасном состоянии никак не дойдёт очередь ремонта?

Дороги страны, по сути, это ее визитная карточка. И чтобы оставлять хорошие впечатления, они должны соответствовать целому ряду требований: протяженности, качеству покрытий, пропускной способности, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. По нашим скромным подсчетам, в будний день по, казалось бы, лесной дороге проезжает больше сотни машин. И в этом автокараване не только транспорт дачников, а еще лесовозы, колхозная техника и спецтранспорт, ведь у самой проезжей части расположены большой загородный клуб и центр тенниса. Сюда ежемесячно приезжает больше пяти тысяч туристов и спортсменов. В том числе из-за рубежа. И откровенно говоря, дорога в таком состоянии не добавляет плюсов белорусскому гостеприимству. Съемочная группа программы «Решение есть» связывается с директором теннисной академии Николаем Кобзарем, чтобы узнать, что он думает о проблеме.

Эта дорога находится на балансе Воложинской организации дорожников. Я много раз их приглашал. Говорил, вы хотя бы с баланса снимите. Мы обслуживаем летом «Солнечный», а зимой «Фестивальный». Злополучная дорога для двух директоров – одна беда. Предприниматели терпят убытки. Добиться активности со стороны властей они пытаются уже не первый год, но воз и ныне там. Журналистам все же удается сдвинуть дело с мертвой точки. И уже на следующий день встречаемся в том же месте с представителями дорожной организации. По другую сторону баррикад уже знакомый дачник Анатолий, руководитель спортивного центра и директор загородного клуба. У мужчин к дорожникам только один вопрос: когда ждать дорогу?

Анатолий, дачник:

На данный момент я не вижу, чтобы контроль осуществлялся. Дороги, будем считать, нет. При подъезде к дачникам, посмотрите, 800 метров. Там требуется подсыпка, как минимум. Проедете со мной, я вам покажу, где нужно перекопать и вложить трубу, потому что озеро плавает после ливня. Таким образом, мы можем найти какой-то компромисс. При минимальных затратах с вашей стороны можно сделать все.

К слову, дороги в Беларуси подразделяются на две категории: республиканские и местные. На просторах интернета запросто можно узнать, кому принадлежит та или иная транспортная артерия. Но может случиться и так, что кто-то скажет, что это не их «епархия». Только вот бесхозных дорог в природе не существует. Поэтому принцип «я не я, корова не моя» тут не сработает.