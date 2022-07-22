«Вы хотя бы с баланса снимите». Почему до дороги в ужасном состоянии никак не дойдёт очередь ремонта?
Дороги страны, по сути, это ее визитная карточка. И чтобы оставлять хорошие впечатления, они должны соответствовать целому ряду требований: протяженности, качеству покрытий, пропускной способности, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
По нашим скромным подсчетам, в будний день по, казалось бы, лесной дороге проезжает больше сотни машин. И в этом автокараване не только транспорт дачников, а еще лесовозы, колхозная техника и спецтранспорт, ведь у самой проезжей части расположены большой загородный клуб и центр тенниса. Сюда ежемесячно приезжает больше пяти тысяч туристов и спортсменов. В том числе из-за рубежа. И откровенно говоря, дорога в таком состоянии не добавляет плюсов белорусскому гостеприимству. Съемочная группа программы «Решение есть» связывается с директором теннисной академии Николаем Кобзарем, чтобы узнать, что он думает о проблеме.
Эта дорога находится на балансе Воложинской организации дорожников. Я много раз их приглашал. Говорил, вы хотя бы с баланса снимите. Мы обслуживаем летом «Солнечный», а зимой «Фестивальный».
Злополучная дорога для двух директоров – одна беда. Предприниматели терпят убытки. Добиться активности со стороны властей они пытаются уже не первый год, но воз и ныне там. Журналистам все же удается сдвинуть дело с мертвой точки. И уже на следующий день встречаемся в том же месте с представителями дорожной организации. По другую сторону баррикад уже знакомый дачник Анатолий, руководитель спортивного центра и директор загородного клуба. У мужчин к дорожникам только один вопрос: когда ждать дорогу?
Анатолий, дачник:
На данный момент я не вижу, чтобы контроль осуществлялся. Дороги, будем считать, нет. При подъезде к дачникам, посмотрите, 800 метров. Там требуется подсыпка, как минимум. Проедете со мной, я вам покажу, где нужно перекопать и вложить трубу, потому что озеро плавает после ливня. Таким образом, мы можем найти какой-то компромисс. При минимальных затратах с вашей стороны можно сделать все.
К слову, дороги в Беларуси подразделяются на две категории: республиканские и местные. На просторах интернета запросто можно узнать, кому принадлежит та или иная транспортная артерия. Но может случиться и так, что кто-то скажет, что это не их «епархия». Только вот бесхозных дорог в природе не существует. Поэтому принцип «я не я, корова не моя» тут не сработает.
Владимир Саевич, главный инженер ДРСУ-167 филиал КУП «Минскоблдорстрой»:
Данная автомобильная дорога Н-8344 «Полочанка» – садовое товарищество «Медик» протяженностью 3,3 километра. Она находится у нас на балансе, на балансе ДРСУ-167 с 2003 года. Приняли мы ее на баланс вот в таком состоянии, в каком она сейчас. За это время ремонты не проводились. Выполнялись работы по содержанию. Ямочный ремонт, зимнее содержание. Дорога по результатам последних сезонов 10 находится в перечне дорог, требующих первоочередного ремонта. Всего по району у нас таких дорог 36 участков, 130 километров. Вот этот участок в том числе. Если вы спрашиваете мое впечатление, да, оно ужасное, оно отвратительное. Я хочу, чтобы дороги становились лучше.
Владимир Саевич:
Ей присвоена 6А техническая категория. Она по своим геометрическим параметрам подходит под эту категорию. По состоянию покрытия, конечно, оно ужасное, если сделать текущий ремонт по лесу, его хватит ненадолго. Поскольку, первое, она все время в тени, она не просыхает. Второе, все-таки сосновый лес, корни деревьев. Тоже поднимают покрытие. На какое-то время хватит и текущего ремонта, а вообще, чтобы привести ее в порядок, конечно, нужен капитальный ремонт.
«Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая». Дачники жалуются на ужасное состояние дороги возле поселка – подробнее здесь.