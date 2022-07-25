Белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Почему белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации становится надежной гаванью с причалом для украинцев? Как отделяется глобальный вопрос от плевел и появился ли шанс в мире на сытые горизонты?

Будет ли возможность испечь антикризисный хлеб в газовой духовке у большинства жителей Старого Света или все же энергетическая разбалансировка санкциями будет в действии? Мы и мир – как строить отношения в обновленном контексте и действительно ли лето – время затишья?