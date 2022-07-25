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Белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации. Анонс ток-шоу «По существу»

25 июля 2022 08:16
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Новости Беларуси. Почему белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации становится надежной гаванью с причалом для украинцев? Как отделяется глобальный вопрос от плевел и появился ли шанс в мире на сытые горизонты?  

Белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации. Анонс ток-шоу «По существу»-1

Будет ли возможность испечь антикризисный хлеб в газовой духовке у большинства жителей Старого Света или все же энергетическая разбалансировка санкциями будет в действии? Мы и мир – как строить отношения в обновленном контексте и действительно ли лето – время затишья?  

Белорусский «остров диктатуры» в море европейской цивилизации. Анонс ток-шоу «По существу»-4

Вечером 25 июля в прайм-тайм эти и другие вопросы вместе с экспертами Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят на площадке ток-шоу «По существу». Включайтесь в дискуссию в 18:30.  

# Международная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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