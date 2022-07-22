«Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая». Дачники жалуются на ужасное состояние дороги возле посёлка

Дороги страны, по сути, это ее визитная карточка. И чтобы оставлять хорошие впечатления, они должны соответствовать целому ряду требований: протяженности, качеству покрытий, пропускной способности, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

К слову, протяженность всех автодорог в Беларуси почти 87 тысяч километров. И большая часть из них – это дороги с твердым покрытием. По плотности на тысячу квадратных километров площади в стране приходится 364 километра автодорог. Этот показатель – самый высокий из всех стран бывшего Советского Союза и сопоставим с европейским. Вот только качество отечественных дорог ежегодно снижается, а объемы ямочного ремонта увеличиваются. Как говорят специалисты — причина не в технологиях, а в межремонтных сроках. Например, самое плохое состояние сейчас у дорог, которые были капитально отремонтированы 20 лет назад. И с тех пор никаких работ там не проводилось... Домик в деревне или на дачных сотках – настоящее спасение для жителей мегаполиса. Свежий воздух, физическая нагрузка, собственные грядки с молодой картошечкой и огурчиками... Все в загородном отдыхе хорошо, кроме одного – дорог.

За пределами МКАД вместо нормального покрытия часто встречается некое подобие на дорогу. Когда грань между выбоинами и ямами становится нечеткой, а в трещины в некогда асфальте может уместиться нога взрослого человека. Такую мрачную картину уже 20 лет наблюдают дачники как минимум четырех садовых товариществ в Воложинском районе, всего в 30 километрах от Минска. При том, что эта же дорога ведет еще и к популярному загородному клубу, и к известному на мировой арене центру тенниса.

Обочины не кошены, яма на яме. Вот наша дорога, за которую у меня берут ежегодно дорожный сбор. Но за что платить? Десятки ям, рытвины, ухабы и буераки. Для дачников близлежащих садовых товариществ такая полоса препятствий уже давно стала обыденностью. Из трех сотен садоводов-любителей уже никто не удивляется состоянию дороги. О новом асфальте отдыхающие и не мечтают. У Анатолия приусадебный участок в садовом товариществе «Веселый турист». Название звучит как насмешка. От дороги никакого веселья. И так, по словам мужчины, было столько, сколько себя помнит.

Анатолий, дачник:

Я купил автомобиль. Ему чуть больше года. Подвеска уже стучит. Хотя этот автомобиль считается адаптированным к бывшим советским дорогам. Дорога Н-8344 «Полочанка» – садовое товарищество «Медик» протяженностью чуть больше 3 километров. В этом направлении 4 дачных кооператива, а это, как минимум, три сотни дворов и полтысячи дачников. Им постоянно требуются продукты и медицинская помощь. Жители и сотрудники социальных служб едут на свой страх и риск, ломая машины и подвергая опасности жизнь. Местные боятся, что в случае ЧП никто не сможет оказать им помощь.

Вера Никитик, дачница:

Нашему соседу плохо стало, еле доехала скорая. С сердцем у него было. Стояла тут часа два, пока его спасали. Мы все в возрасте уже люди.

Валентина Пекарская, дачница:

Мы заказываем продукты по «Евроопту». И они приезжают и вздыхают. Говорят, как к вам не хочется. Конечно, мы приедем, мы обязаны, мы любим вас как покупателей. Но к вам приехать – это же одни ямы и колдобины. Ну, слушать такое, как будто мы в этом виноваты. Наверное, мы тоже имеем право на нормальную дорогу. Еще раньше куда ни шло, сейчас вот этот отрезок от шоссе основного проезжаем, наверное, минут за 20. Потому что ухабы, рытвины. Машины портятся, можно сказать. Ко мне дети и внуки приезжают и стонут, что машину жалко. Потому что очень-очень плохие дороги. Назвать этот участок в трещинах и ямах автомобильной дорогой у местных язык не поворачивается. По такому бездорожью приходится ежедневно проезжать дачникам, которые летом живут здесь, а работают в городе. Ведь это единственный подъезд к их частным домам. Здесь и в хорошую теплую погоду автомобили рискуют оставить подвеску, а во время дождей и вовсе попадают в грязевой капкан. Вояж в магазин и город больше напоминают игру сапер.

Сергей Чухвичев, дачник:

Я вот не был недели две, вчера вечером мы ехали, просто невозможно. Хотя мы и на большой машине с большими колесами. И все равно, пришлось чуть ли не до полной остановки и на каждой кочечке вот так вот. У меня вся дорога, если все хорошо – 30 минут от дачи до дома. Это 40 километров. А здесь 5 километров в час. Каждое лето проблема с дорогой мучает дачников больше, чем сорняки в огороде. Дорожное полотно не ремонтировали как минимум три десятка лет, от этого покрытие страдает, а вместе с ним и люди. Оставшийся кое-где асфальт проминается, как пластилин, от всей той техники, которая по нему проезжает.

Марина Каминская, дачница:

Она оказалась на балансе какого-то Воложинского ДРСУ. Они сказали, денег нет на эти ваши дороги дачные. И на этом все остановилось. А как мы едем, это просто какая-то нервотрепка. Пока доедешь, весь изведешься на этих ямах. И машины, конечно, жалко. Как говорится, доверяй, но проверяй. Устроим тест-драйв, это лучшая проверка подвески, а главное – собственных нервов.

Вероника Кудринецкая:

Ну что, пришло время попробовать эту чудесную дорогу на себе. Трогаемся, двигаемся на первой передаче. Яма, яма, яма, их просто невозможно объехать, они здесь повсюду, как ни старайся. Сосчитать тяжело, ямок очень много. Нет, такая дорога точно не по мне. Меня сейчас вытошнит. Едущие машины ныряют словно с волны на волну. Авто качает, как корабль в шторм. Ощущение, будто земля уходит из-под колес. Кажется, что асфальт медленно утопает в трясине. На каждом метре автолюбителей ждут неприятные сюрпризы.

– Как дорога вам?

– Плохая.

– Как вам дорога?

– Ужасная дорога.