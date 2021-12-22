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«По экстремистским, политическим мотивам». В Беларуси задержали россиянина, который поджёг автомобиль сотрудника МВД

22 декабря 2021 19:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

«По экстремистским, политическим мотивам». В Беларуси задержали россиянина, который поджёг автомобиль сотрудника МВД-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В центре – политическая борьба. Как бы не так. С радикальными сторонниками экстремистских перемен сталкиваются и в регионах.

«По экстремистским, политическим мотивам». В Беларуси задержали россиянина, который поджёг автомобиль сотрудника МВД-4

Александр Мельников, начальник УКГБ по Гомельской области:
Они вынашивают следующие планы, наверное, они где-то согласуются с теми установками, которые доводятся из-за рубежа. Это бойкот референдума. Также необходимо отметить, что поступающие данные свидетельствуют о сохраняющейся радикализации отдельных лиц – сторонников экстремистских Тelegram-сообществ, готовых к проведению акций прямого действия, актов терроризма.

Недавний пример – задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Республике Беларусь, жителя Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта.

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# Поджог автомобилей # общество # Александр Лукашенко # Александр Мельников # Евгений Пустовой # Фотофакт

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