«По экстремистским, политическим мотивам». В Беларуси задержали россиянина, который поджёг автомобиль сотрудника МВД

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Евгени й Пу с тово й, политический обозреватель: В центре – политическая борьба. Как бы не так. С радикальными сторонниками экстремистских перемен сталкиваются и в регионах.

Александр Мельников, начальник УКГБ по Гомельской области:

Они вынашивают следующие планы, наверное, они где-то согласуются с теми установками, которые доводятся из-за рубежа. Это бойкот референдума. Также необходимо отметить, что поступающие данные свидетельствуют о сохраняющейся радикализации отдельных лиц – сторонников экстремистских Тelegram-сообществ, готовых к проведению акций прямого действия, актов терроризма.

Недавний пример – задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Республике Беларусь, жителя Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта.

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