Прямой эфир

Гиперчувствительный к малейшим патологиям. В новом корпусе детской областной больницы в Бресте установили аппарат МРТ

22 декабря 2021 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших детских реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гиперчувствительный к малейшим патологиям. В новом корпусе детской областной больницы в Бресте установили аппарат МРТ-1

Ежегодно в Брестской детской областной больнице лечат около 60 тысяч ребят. Для маленьких пациентов повысился и уровень диагностики. В новом корпусе установили современнейший аппарат МРТ.  

Гиперчувствительный к малейшим патологиям. В новом корпусе детской областной больницы в Бресте установили аппарат МРТ-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это четвертый аппарат МРТ в стране такого уровня. Гиперчувствительный к малейшим патологиям, он позволяет диагностировать на ранней стадии заболевания мягких тканей. Причем таких трудноисследуемых, как спинной и головной мозг. Аппарат будет доступен не только для маленьких пациентов нашего региона, но также и для взрослого населения.

МРТ – безальтернативный метод диагностики и один из самых безвредных и точных в современной медицине.  

Гиперчувствительный к малейшим патологиям. В новом корпусе детской областной больницы в Бресте установили аппарат МРТ-7

Юлия Присмыцкая, заведующая отделением лучевой диагностики Брестской детской областной больницы:  
На компьютерных томограммах мы не всегда увидим тот же кишечник, не всегда четко дифференцируем структуру почки, например. Не увидим, порой, детально поджелудочную железу. Срезы, полученные путем МР-томографом, позволяют увидеть структуру в разных оттенках серого и определить патологию на самой ранней стадии.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Кристина Протосовицкая # Юлия Присмыцкая # Андрей Валуевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на встрече с активом в Гомеле: до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно в А1 задержали пресс-секретаря
22 декабря 2021 18:37

Лукашенко на встрече с активом в Гомеле: до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно в А1 задержали пресс-секретаря

Лукашенко: возьмите последнее событие с беглым польским солдатом. Их спаивали, и они убивали не только мигрантов, но и своих
22 декабря 2021 18:32

Лукашенко: возьмите последнее событие с беглым польским солдатом. Их спаивали, и они убивали не только мигрантов, но и своих

«Можно себе позволить средней белорусской семье». Сколько стоят услуги клининговой компании?
22 декабря 2021 18:26

«Можно себе позволить средней белорусской семье». Сколько стоят услуги клининговой компании?