Гиперчувствительный к малейшим патологиям. В новом корпусе детской областной больницы в Бресте установили аппарат МРТ

Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших детских реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в Брестской детской областной больнице лечат около 60 тысяч ребят. Для маленьких пациентов повысился и уровень диагностики. В новом корпусе установили современнейший аппарат МРТ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это четвертый аппарат МРТ в стране такого уровня. Гиперчувствительный к малейшим патологиям, он позволяет диагностировать на ранней стадии заболевания мягких тканей. Причем таких трудноисследуемых, как спинной и головной мозг. Аппарат будет доступен не только для маленьких пациентов нашего региона, но также и для взрослого населения.

МРТ – безальтернативный метод диагностики и один из самых безвредных и точных в современной медицине.