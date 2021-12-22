Гиперчувствительный к малейшим патологиям. В новом корпусе детской областной больницы в Бресте установили аппарат МРТ
Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших детских реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в Брестской детской областной больнице лечат около 60 тысяч ребят. Для маленьких пациентов повысился и уровень диагностики. В новом корпусе установили современнейший аппарат МРТ.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это четвертый аппарат МРТ в стране такого уровня. Гиперчувствительный к малейшим патологиям, он позволяет диагностировать на ранней стадии заболевания мягких тканей. Причем таких трудноисследуемых, как спинной и головной мозг. Аппарат будет доступен не только для маленьких пациентов нашего региона, но также и для взрослого населения.
МРТ – безальтернативный метод диагностики и один из самых безвредных и точных в современной медицине.
Юлия Присмыцкая, заведующая отделением лучевой диагностики Брестской детской областной больницы:
На компьютерных томограммах мы не всегда увидим тот же кишечник, не всегда четко дифференцируем структуру почки, например. Не увидим, порой, детально поджелудочную железу. Срезы, полученные путем МР-томографом, позволяют увидеть структуру в разных оттенках серого и определить патологию на самой ранней стадии.