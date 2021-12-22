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Лукашенко в Гомеле: «У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития»

22 декабря 2021 19:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Лукашенко в Гомеле: «У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Дышать с новой силой должна и Гомельская область. Потенциал велик. Президент требует раскачаться. Здесь работают брендовые предприятия страны, нужно пробудить от спячки частную инициативу.

Лукашенко в Гомеле: «У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития. А пока это выглядит именно так, если не хуже. В реальном секторе на протяжении последних лет отсутствует экономический рост (за 2 года – 0,1 %). Это подтверждает и штиль в деловой активности Гомельской области. Число субъектов хозяйствования остается практически неизменным. По моим данным, 13,9 тысяч единиц, хотя нам жизненно необходимо и важно создавать новые конкурентоспособные предприятия, новые рабочие места. Мы говорили на примерах районных центров. Вклад субъектов малого, среднего предпринимательства в экономику региона тоже невысокий – 16 %. Притом, что в среднем по стране у нас – 27 %.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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