Лукашенко в Гомеле: «У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития. А пока это выглядит именно так, если не хуже. В реальном секторе на протяжении последних лет отсутствует экономический рост (за 2 года – 0,1 %). Это подтверждает и штиль в деловой активности Гомельской области. Число субъектов хозяйствования остается практически неизменным. По моим данным, 13,9 тысяч единиц, хотя нам жизненно необходимо и важно создавать новые конкурентоспособные предприятия, новые рабочие места. Мы говорили на примерах районных центров. Вклад субъектов малого, среднего предпринимательства в экономику региона тоже невысокий – 16 %. Притом, что в среднем по стране у нас – 27 %.

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