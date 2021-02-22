«Плюс миллиард». О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи

Новости Беларуси. Кооперация, финансы и интеграция – Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальные переговоры в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины. Ее планируются выпускать уже в марте на одном из белорусских предприятий.

Основная часть беседы проходила в Красной Поляне на высоте почти 1 400 метров над уровнем моря и длилась около часа. А вот неформальную часть общения продолжили уже на свежем воздухе – лидеры стран катались на лыжах. О чем еще говорили президенты братских государств? О переговорах на высоком уровне – Алена Сырова.

Лукашенко. Путин. Сочи. Хорошо знакомая связка для тех, кто следит за белорусско-российской повесткой. Как правило, президенты эту локацию выбирают, когда планируют обстоятельные и продолжительные переговоры.

В предыдущий раз встречались здесь же осенью. И тогда, и сейчас белорусский борт № 1 до Сочи добирался практически одним и тем же маршрутом, минуя территорию Украины. Но сегодня особо внимательные поспешили из этого сделать новость в сети.

Алена Сырова, корреспондент:

Что ж, таков контекст. Переговоры белорусского и российского президента всегда сопровождает большое количество слухов. Особенно в этот период, который для обеих сторон выдался непростым: вторая волна пандемии и внутриполитическая качка что в Минске, что в Москве, приправленная давлением извне. Конечно, все это можно было бы обсудить по телефону или онлайн, но разве это равноценно живому общению face to face?

Владимир Путин, президент России:

Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой личной встрече. Это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность.

Беларусь и Россия – ближайшие партнеры, и работа над двусторонними отношениями идет постоянно на уровне правительств. Экономика в любые времена в основе всего. Россия остается для нас крупнейшим инвестором, Минск для официальной Москвы – четвертым по значимости торговым партнером. С помощью союзника мы реализуем амбициозные проекты. Сегодня Александр Лукашенко поделился планами по созданию еще одного производства азотных удобрений. Он может быть интересен и россиянам.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Гродненский азотный комбинат второй – а это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Владимир Путин:

Плюс миллиард. Александр Лукашенко:

Даже больше, немножко больше. Проект стоимостью миллиард двести – миллиард триста, новый комбинат. Опыт у нас есть – у нас же такой работает там – поэтому мы хотим увеличить объем азотных удобрений, если будет у Газпрома, если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать. Владимир Путин: за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15% Но, конечно, сегодня самый масштабный белорусско-российский проект – это БелАЭС. Важно, что в процессе строительства россияне наших специалистов не отодвигали в сторонку, а делились технологиями и теперь привлекают белорусов на другие подобные объекты.